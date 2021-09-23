الجمعة 24 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

إطلاق الملتقى الأول لأعضاء «الشيوخ» عن تنسيقية شباب الأحزاب

الملتقى الأول لأعضاء
الملتقى الأول لأعضاء مجلس الشيوخ عن تنسيقية الأحزاب

يعقد أعضاء مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين على مدار ثلاثة أيام ورش عمل مكثفة استعداداً لدور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الأول لمجلس الشيوخ.

ويهدف الملتقى الأول إلى تقييم الأداء العام لأعضاء التنسيقية بالمجلس خلال دور الانعقاد الأول، ومناقشة ما تم إرجائه من قوانين ودراسات، بالإضافة لمناقشة خطة العمل المقترحة خلال دور الانعقاد الثاني.

 الملتقى الأول لأعضاء مجلس الشيوخ عن تنسيقية  الأحزاب 

كما يستهدف أعضاء مجلس الشيوخ عن التنسيقية، إجراء العديد من الحوارات المجتمعية حول القوانين والتشريعات المزمع سنها خلال الفترة القادمة.

 الملتقى الأول لأعضاء مجلس الشيوخ عن تنسيقية  الأحزاب 

وسيُختتم الملتقى بزيارة رسمية لأعضاء مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، لجامعة الجلالة لتفقدها والاطلاع على هذا الصرح التعليمي المتميز. 

 الملتقى الأول لأعضاء مجلس الشيوخ عن تنسيقية  الأحزاب 

يذكر أن مثل تلك اللقاءات تعمل على توطيد أواصر الثقة بين الأعضاء والتي ظهرت في التناغم بينهم مع التنوع الأيدولوجي الذي يميز كيان التنسيقية تحت مظلة الصالح الوطني.

الملتقى الأول لأعضاء مجلس الشيوخ عن تنسيقية الأحزاب
الملتقى الأول لأعضاء مجلس الشيوخ عن تنسيقية الأحزاب
الملتقى الأول لأعضاء مجلس الشيوخ عن تنسيقية الأحزاب
الملتقى الأول لأعضاء مجلس الشيوخ عن تنسيقية الأحزاب
الملتقى الأول لأعضاء مجلس الشيوخ عن تنسيقية الأحزاب
الملتقى الأول لأعضاء مجلس الشيوخ عن تنسيقية الأحزاب
الملتقى الأول لأعضاء مجلس الشيوخ عن تنسيقية الأحزاب
الملتقى الأول لأعضاء مجلس الشيوخ عن تنسيقية الأحزاب
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وائل لطفي

قلعة الشيخ كريمة وبحر الزمالك

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