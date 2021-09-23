البرهان: المحاولة الانقلابية الأخيرة كانت ستدخل السودان فى دوامة عنف

أكد عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، الخميس، أن المحاولة الانقلابية الفاشلة الأخيرة ضالع بها جزء من العسكريين والمدنيين، مشيرا إلى أن المحاولة الانقلابية كانت كاملة وأوشكت أن تدخل السودان في دوامة عنف.

وقال في تصريحات لقناة "العربية"، إنه لولا ظروف الفترة الانتقالية لما كانت القوات المسلحة موجودة في الحكم، مشيرا إلى أن هناك انقسامات داخل القوى السياسية بالسودان وطلب منهم الجيش التوحد.

وشدد رئيس مجلس السيادة على أن القوات المسلحة السودانية يجب أن تمنع العابثين خصوصا العسكريين منهم، مشيرا إلى أن الشارع الذي فجر الثورة السودانية لم ينتخب شخصا بعينه.

وأوضح عبد الفتاح البرهان أن وزير الداخلية يتبع للحكومة وكل ما يتعلق بالأمن الداخلي ليس من واجب الجيش، مؤكدا أن المكون العسكري ليس له علاقة باحتجاجات شرق السودان أو غيرها.

وأضاف "نأمل استكمال الفترة الانتقالية في السودان بسلاسة بدلا من انتخابات مبكرة".

وأكد عبد الفتاح البرهان أن توقيت الانتخابات السودانية لم يتبق عليه سوى عامين وهذا يحتاج إلى جهد كبير.

حمدوك يعلن إحباط انقلاب عسكري

وكان رئيس وزراء السودان الدكتور عبد الله حمدوك، أكد في وقت سابق أن المحاولة الانقلابية الفاشلة، التي تم إحباطها، اليوم الثلاثاء، كانت تستهدف الثورة وكل ما حققه الشعب السوداني من إنجازات، لتقويض الانتقال المدني الديموقراطي، وإغلاق الطريق أمام حركة التاريخ.

وقال حمدوك - في خطاب للشعب السودان إنه اجتمع مع قيادة قوى "الحرية والتغيير" (الحاضنة السياسية للحكومة)، وأجرى اتصالات مستمرة مع رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، لافتًا إلى أنه سيوالي متابعة هذا الوضع الهام، ووضع الحقائق أمام الشعب السوداني.

وأضاف: "سبقت المحاولة تحضيرات واسعة تمثلت في الانفلات الأمني في المدن واستغلال الأوضاع في شرق ومحاولات قطع الطرق القومية وإغلاق الموانئ وتعطيل انتاج النفط والتحريض المستمر ضد الحكومة المدنية".

مصر تدين الانقلاب العسكري

ودانت مصر المحاولة الانقلابية الفاشلة التي شهدتها جمهورية السودان الشقيق صباح اليوم، وتؤكد دعمها لمؤسسات الحكم الانتقالي في السودان وجهودها الدؤوبة لتحقيق تطلعات وطموحات الشعب السوداني في هذه المرحلة الهامة من تاريخ البلاد.

كما أكدت مصر، حكومةً وشعباً، في بيان لوزارة الخارجية على حرصها الكامل على استقرار وأمن وتنمية السودان، ورفضها لأي محاولة للمساس بهذا الاستقرار أو عرقلة جهود التنمية، وذلك في إطار وحدة المصير والروابط الأزلية التي تجمع بين شعبي وادي النيل.