الخميس 23 سبتمبر 2021
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فن

كيف هنأ تامر حبيب منة شلبى بعد ترشيحها لـ«الإيمى»

منة شلبي
منة شلبي

هنأ السيناريست تامر حبيب الفنانة منة شلبى بعد ترشيحها لجائزة Emmy Awards كأفضل ممثلة عن دورها في مسلسل «فى كل أسبوع يوم جمعة».

ونشر تامر حبيب صورة لمنة شلبي بعد ترشيح للجائزة، عبر حسابه بموقع «انستجرام» وكتب رسالة لها قائلا: "يا مشرفانا ومفرحانا ورافعة راسنا، يا محترمة ياللي بتحترمي مهنتك، وبتحبيبها… مليون مبروك".

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وأظهرت منة شلبى حالة سعادة شديدة لترشيحها للجائزة، وكتبت عبر حسابها على انستجرام، قائلة: "شكراً للأكاديمية الدولية لفنون وعلوم التلفزيون على ترشيحي لجائزة إيمي في فئة أفضل ممثلة شرف كبير ليا ولكل فريق عمل "في كل أسبوع يوم جمعة "إني أكون أول ممثلة مصرية وعربية مرشّحة للجائزة دي عن عمل ناطق باللغة العربية أنا حقيقي مبسوطة من قلبي".

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