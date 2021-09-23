الخميس 23 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

بوسي تطرح أحدث أعمالها الغنائية «أبيع الدنيا» (فيديو)

المطربة بوسي
المطربة بوسي

طرحت المطربة الشعبية بوسي أحدث أعمالها الغنائية التي تحمل اسم “أبيع الدنيا" وذلك عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”.

وتعاونت بوسي في أغنية «أبيع الدنيا» مع كل من الشاعر الغنائي والمحلن عزيز الشافعي، والموزع الموسيقي أحمد عادل، ومهندس الصوت هانى محروس، وجيتا مصطفي اصلان، وايقاع احمد عيادي، وناي: أحمد خيري، وصولو اورج: محمود شاهي.

وأغنية «أبيع الدنيا» هى التعاون الثالث بين المطربة بوسي والموزع الموسيقي أحمد عادل، حيث تعاونا سويا من قبل في أغنيتين، وهما أغنية "تعالى" وأغنية "أنا الدنيا".

كلمات أغنية أبيع الدنيا

أنا أبيع الدنيا.. عشانك انت يا روحي ف ثانية

مش عايزة خالص حاجه تانيه

انت م الدنيا تكفي .. حضنك بس اللي يدفي

مطمنه و انت ف صفي

بايعاهم بايعه .. من غيرك ضايعه

ينادوني .. اقول مش جايه

و معاك ف الراحه و ف الجايه

و ف اي حوار تالقيني جايه

رمياهم راميه

شوف نارهم حاميه

يشوفوني.. يقولولي حلوه

و عيونك انت الحلوه

من غيرك والله ما تسوى

وتعد المطربة بوسى واحدة من أهم الأصوات الشعبية على الساحة الغنائية، ورقمًا مهمًا فى المعادلة الغنائية بمصر والوطن العربى، ويصفها الموسيقيون بأنها تملك خامة صوتية رهيبة وحنجرة ذهبية تؤهلها لغناء كل النغمات والمقامات الموسيقية.

youtube

كان آخر أعمال بوسي فيلم "إنت حبيبى وبس"، والذى عرض فى 2019 موسم الصيف قبل الماضى بدور العرض السينمائية، وشارك في بطولته مجموعة من الفنانين منهم هالة فاخر، ومحمد محمود، ونيرمين ماهر، وأحمد حلاوة، والليثي، وصوفينار، وإيمان السيد.

كان آخر أعمال بوسي فيلم "إنت حبيبى وبس"، والذى عرض فى عام 2019 موسم الصيف قبل الماضى بدور العرض السينمائية، وشارك في بطولته مجموعة من الفنانين منهم هالة فاخر، ومحمد محمود، ونيرمين ماهر، وأحمد حلاوة، والليثي، وصوفينار، وإيمان السيد.

المطربة الشعبية بوسي الفنانة بوسى أغنية أبيع الدنيا الشاعر والمحلن عزيز الشافعي احمد عادل

رئيس التحرير

وائل لطفي

قلعة الشيخ كريمة وبحر الزمالك

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