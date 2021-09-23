بطرق طبيعية.. كيفية فرد شعرك دون تعرضه لحرارة المكواة

هل تعلم أن أحد أكثر أسباب تلف الشعر شيوعًا هو تعرض الشعر إلى الحرارة؟ فإنه يؤدي استخدام المكواة وأجهزة فرد الشعر ومجففات الشعر إلى جعل شعرك هشًا وجافًا وأكثر عرضة للتلف، ولهذا نستعرض في السطور التالية طرق صحية لفرد شعرك دون التعرض لأذى بسبب الحرارة، وفقًا لموقع stylecraze.

استخدام ومنتجات فرد وتنعيم الشعر

تحتوى منتجات الفرد وتنعيم الشعر على مكونات مثل الكيراتين، يمكنها أن تنعم شعرك دون استخدام أي حرارة، وتتحكم هذه المنتجات أيضًا في جعل الشعر "كيرلي" مع إمكانية تحسين الشعر وتصفيفه.

استخدم بكرات جامبو

هذه تقنية للشعر، يمكنك استخدامها عن طريق لف شعرك في بكرات بلاستيكية طوال الليل، يمكن هذه الطريقة أن تمنحك تسريحة ناعمة، اذ تعمل هذه البكرات على فرد وتنعيم الشعر من وتصفيفه بشكل وايفي مميز.

لف الشعر

هو أسلوب آخر لتنعيم الشعر ويتطلب رباطًا مطاطيًا وبعض دبابيس الشعر الطويلة، مع ربط الشعر بوشاحًا للحفاظ على الشعر الملفوف، مع تركه طوال الليل ومع الصباح سيكون لديكِ شعر مفرود، كما أن هذه الطريقة تحمي شعرك وتمنعه من التطاير.

تجفيف الشعر بالبرودة

تأتي مجففات الشعر الحديثة بنظام بارد، بينما تحتوي مجففات الشعر، فيمكنك تجفيف شعرك برفق، من خلال تمشطيه بفرشاة مستديرة أو مسطحة لفرد شعرك، وإذا كان المُجفف الخاص بك يحتوي على إعداد منخفض، يمكنك استخدامه ولكن يجب أن يكون بعيدًا عن شعرك بمقدار 15 سم عند تجفيفه، أيضًا يمكنك استخدام سيروم لفرد الشعر قبل البدء في تجفيفه.

استخدام الزيوت الطبيعية

هناك العديد من زيوت الشعر الطبيعية التي يمكن أن تساعدك في تنعيم شعرك، دون الحاجة إلى أدوات تصفيف الشعر بالحرارة، فيمكنك استخدام، هذه المكونات مثل زيت جوز الهند والعسل وعصير الليمون لفرد شعرك، تعمل أيضًا هذه المكونات الطبيعية، على تحسين صحة شعرك.