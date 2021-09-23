بعد ترشحها لجائزة «إيمي».. قضايا طرحتها منة شلبي في أعمالها

اختار القائمون على جائزة «Emmy Awards» الفنانة منة شلبي لجائزة أفضل ممثلة عن دورها في مسلسل «في كل أسبوع يوم جمعة».

وتصدرت منة شلبي التريند على موقع «تويتر»، حيث شهدت مسيرة فنية ملئية بالأعمال المؤثرة وخبرة كبيرة في عالم التمثيل على مدار سنوات طويلة، حتى استطاعت أن تصل إلي العالمية، ويتم ترشيحها جائزة Emmy Awards، وهى ثاني أهم جائزة فنية بعد جائزة الأوسكار.

منة شلبي

تهنئة المخرج عمرو سلامة

هنأ المخرج سلامة، منة شلبي قائلا: "الفنانة الرائعة منة شلبي ترشحت لجائزة Emmy’s International أهم جوائز في العالم للأعمال التليفزيونية عن دورها في مسلسل في كل أسبوع يوم جمعة"، والمسلسل عن رواية الكاتب الكبير إبراهيم عبد المجيد، معالجة درامية: إياد إبراهيم، سيناريو وحوار: إياد إبراهيم، سمر عبد الناصر، محمد هشام عبيه إخراج محمد شاكر.

وبهذه المناسبة، نستعرض في السطور التالية، قضايا طرحتها منة شلبي في أعمالها الفنية، وحققت تأثيرًا كبيرًا في وجدان المصريين.

منة شلبي

الاحتضان

طرحت من شلبي من خلال أدائها بطولة مسلسل "ليه لأ" قضية اجتماعية هامة، وهى "الاحتضان" أو كما يسميه البعض "التبني"، اذ تؤدي فيه النجمة منة شلبي، دور "ندى" وهي فتاة تبلغ من العمر37 سنة، تعمل كطبيبة عيون، تعيش حياة مستقلة في منزل أهلها بأحد الأحياء الراقية، بعد وفاة والديها وسفر أخيها الوحيد إلى بلاد الخليج، كما يناقش المسلسل أزمات النساء في المجتمع ومعاناتهن، عند قررن عدم الزواج في سن معين، ومع الأحداث تفكر البطلة، وهي منة شلبي في تبني طفل، واحتضانه بدلًا من إنجاب الأطفال.

و"مسلسل ليه لأ 2" من بطولة الفنانة منة شلبى والنجوم أحمد حاتم وسارة عبدالرحمن، وغيرهم من النجوم.

منة شلبي

الاغتصاب وانتشار الفساد

استطاعت منة شلبي، بقدرتها التمثيلية، التي أظهرت صدقَا كبيرًا للجمهور،في فيلم "هي فوضى"، حيث أدت منة شلبي دور فتاة تعرضت للاغتصاب، من أمين الشرطة حاتم، الذي يستغل منصبه لتحقيق أطماعه، ونشر الفساد، خيث تتوالى أحداث الفيلم ما بين مواجهات بين قهر السلطة وضمير المجتمع حتى تنتهى الأحداث بثورة جماعية ضد الفساد واستغلال السلطة لقهر المواطنين، وفيلم "هي فوضى" من بطولة، النجوم خالد صالح ومنة شلبي، ومن إخراج يوسف شاهين وخالد يوسف.

منة شلبي

التحرش

لفتت أيضًا النجمة منة شلبي، إليها الأنظار، بأدائها المتقن في مسلسل "​في كل أسبوع يوم جمعة​"، عن رواية تحمل الكاتب المصري ​إبراهيم عبد المجيد​، وسيناريو نجله الكاتب ​إياد إبراهيم​، اذ تدور أحداثه حول شخصية "نور" التي تؤدي دورها النجمة ​منة شلبي​، وتضطر بعد أن عاشت ظروفاً صعبة من تعرضها إلى جريمة التحرش والكدبـ، أن تدعي الموت، اذ يبدأ المسلسل، بإقامة مراسم جنازتها، لتبدأ حياة أخرى جديدة باسم "ليلى" في رحلة مليئة بالانتقام من كل ما تعرضت له من عنف وظلم كبير بحياتها.

يذكر أن منة شلبي، اقتحمت عالم التمثيل في عام 2001، عندما شارك البطولة مع الممثل محمود عبد العزيز في فيلم "الساحر"، ومنها قدمت الكثير من الأدوار الهامة التى خلفت صدى كبيرًا عبر العديد من الأفلام والمسلسلات التلفزيونية.