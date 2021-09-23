غدًا.. شاطئ بورسعيد يشهد أكبر تجمع للحيوانات الأليفة

يشهد شاطئ محافظة بورسعيد، غدًا الجمعة، أكبر تجمع للحيوانات الأليفة، وذلك في إطار الفعاليات التي تهدف لتنشيط السياحة، وتنوع الفاعليات علي «بحر بورسعيد».

وتبدأ فعاليات اليوم في الثانية عشر ظهرًا علي شاطئ ستايل سكوير بمنطقة قشلاق السواحل على البحر مباشرةً، بنطاق حي المناخ.

ويتضمن اليوم عروضًا تدريبية لأحد أكبر الشركات الرائدة فى مجال تدريب الكلاب فى الشرق الأوسط ومصر، بحضور وإشراف الجمعية المصرية؛ للحفاظ على سلالات الكلاب وتشارك حديقة الحيوان في فاعليات اليوم بعدد من الحيوانات الأليفة.

يتواجد في هذا اليوم علي الشاطئ بجانب الكلاب والقطط، عدداً من الزواحف المفترسة، بجانب اندر انواع الزواحف فى مصر، والتي يمكن للمواطنين الإستمتاع بمشاهدتها والتعرف عليها والتقاط الصور التذكارية معها.

يتواجد علي شاطئ بورسعيد في هذا اليوم أقوى الكلاب فى مصر، والحاصلة على بطولة العالم وبطولات أخرى داخل مصر وخارجها؛ لإسعاد أبناء المحافظة والمحافظات المجاورة، من محبى الحيوانات الأليفة.

ويمنع نزول الحيوانات للشاطئ، ويُسمح للصطافين بالنزول طبقاً للتعليمات التي تحددها إدارة الشاطئ، علي أن يتمكن المتواجدين من التصوير مع جميع الزواحف والطيور داخل الايفنت.

يتم توقيع الكشف الطبي علي الكلب قبل الدخول من خلال الفريق الطبى، ويتم التأكد من أنه خالٍ من الحشرات، وأنه لا يمثل خطورة على المتواجدين والاطفال، ويحذر دخول اى كلب من انواع «روت وايلر، بيتبول، كانجال، كوكيجن» بدون كمامة.

وأكد علي جبر، منظم الفعالية، أنها تهدف إلى دعم مجهودات الإدارة التنفيذية بالمحافظة في الإرتقاء بالخدمات السياحية، وتأتي في إطار التطور الكبير الذي يشهده شاطئ بورسعيد، والذي جعله أحد أفضل الشواطئ الجاذبة للسياحة الداخلية.