الخميس 23 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

سوريا.. مصرع شخصين وإصابة 11 بانفجار قنبلة أمام القصر العدلى فى طرطوس

انفجار قنبلة أمام
انفجار قنبلة أمام القصر العدلي في طرطوس

لقيا شخصان مصرعهما وأصيب آخرون جراء انفجار قنبلة يدوية أمام القصر العدلي في طرطوس السورية، اليوم الخميس.

وقال مصدر في قيادة شرطة المحافظة لوكالة "سانا" إن "الانفجار أدى إلى وفاة شخصين وإصابة عدد من عناصر وضباط الشرطة والمدنيين الموجودين في المنطقة، إصابات بعضهم خطيرة، وتم إسعافهم إلى مشفى الباسل".

وصرح الدكتور إسكندر عمار، مدير مشفى الباسل، بأنه تم إسعاف 9 مصابين للمشفى، بينهم حالات حرجة، إضافة إلى إسعاف اثنين من المصابين إلى المشفى العسكري.

وكشف المحامي العام هيثم حرفوش عن أن التحقيقات الأولية تشير إلى أن الحادث حصل إثر خلاف عائلي بين محامٍ وصهره، حيث كان صهر المحامي يحمل قنبلة يدوية وبعد أن فتح صمام الأمان توجهت دوريات من عناصر الشرطة لإلقاء القبض عليه ومنعه من التفجير، كما تدخل شقيق المحامي للإمساك بصهره ونزع القنبلة من يده، إلا أن ذلك أدى إلى الانفجار ووفاة المحامي وشخص آخر، وإصابة عدد من عناصر الشرطة، مؤكدا أن التحقيقات لا تزال جارية.

ويأتي ذلك بعد نحو أسبوع من إعلان تنظيم "داعش" الإرهابي مسئوليته عن تفجير أنبوب الغاز في محطة دير علي، جنوب شرق العاصمة السورية دمشق، حسبما نقلت شبكة «روسيا اليوم».

وكانت وزارة النفط والثروة المعدنية السورية قد أعلنت، السبت الماضي، تعرض خط الغاز العربي لاعتداء إرهابي بمنطقة حران العواميد، أدى لتوقف إمداد الغاز للمنطقة الجنوبية وتوقف عدة محطات توليد الطاقة الكهربائية.

وجاء في بيان الوزراة: "خط الغاز العربي تعرض لاعتداء إرهابي بمنطقة حران العواميد بالقرب من منطقة الباركة، أمس، عند الساعة 11 مساء بالتوقيت المحلي.. وأدى ذلك إلى توقف إمداد الغاز إلى المنطقة الجنوبية، وتوقف عدة محطات لتوليد الطاقة الكهربائية بالمنطقة".

وأشارت الوزارة إلى أن الورشات الفنية في الشركة السورية للغاز باشرت بالكشف على الموقع والبدء بعمليات الإصلاح مباشرة، ومن المتوقع الانتهاء من عمليات الإصلاح خلال 24 ساعة.

وفاة شخصين انفجار قنبلة يدوية طرطوس القصر العدلي إصابات سوريا

رئيس التحرير

وائل لطفي

قلعة الشيخ كريمة وبحر الزمالك

الأكثر قراءة

اتحاد الكرة يعلن موعد انطلاق بطولة الدورى

آخر أخبار عودة الطيران السعودي الدولي إلى مصر

الرئيس السيسى: أبطال مصر البارالمبيون قدوة ومثل أعلى للشباب فى بلوغ طموحاته

«الكرش» السبب.. ماجدة الرومى تكشف حقيقة فقدانها الوعى على المسرح

وزيرة الصحة: ذروة الموجة الرابعة لكورونا خلال 3 أسابيع وهناك انخفاض فى الوفيات

محمود سعد يعلن وقف برنامجه «باب الخلق» على «النهار»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

طارق المرصفى

أسامة علي ماهر

بيكا يتحدى داروين

د. أشرف الشامى

كبسولة سعادة «2»

د هند جاد

أنا مش حلمك الشرقى!

أسماء محفوظ

الميكافيلية دائمًا تنتصر

د. بهي الدين مرسي

عبقرية البدن

ثروت الخرباوي

حروب حقوق الإنسان لتفكيك الدول

ماجد حبته

الوباء والمناخ و... السد

صور

طلائع الجيش بطلا لكأس السوبر على حساب الأهلي لأول مرة في تاريخه

مباراة الأهلي وطلائع الجيش في السوبر المصري

حديقة مش كلها قطط وكلاب

محطة تل أبيب

المزيد

«طيران العال» الإسرائيلي يطالب بـ 100 مليون دولار تعويضا من حكومته

فلسطين: تكثيف الطقوس التلمودية داخل الأقصى خطوة نحو تقسيمه مكانيًا

عون يترأس اجتماعا للوفد اللبناني إلى مفاوضات ترسيم الحدود مع إسرائيل