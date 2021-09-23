سوريا.. مصرع شخصين وإصابة 11 بانفجار قنبلة أمام القصر العدلى فى طرطوس

لقيا شخصان مصرعهما وأصيب آخرون جراء انفجار قنبلة يدوية أمام القصر العدلي في طرطوس السورية، اليوم الخميس.

وقال مصدر في قيادة شرطة المحافظة لوكالة "سانا" إن "الانفجار أدى إلى وفاة شخصين وإصابة عدد من عناصر وضباط الشرطة والمدنيين الموجودين في المنطقة، إصابات بعضهم خطيرة، وتم إسعافهم إلى مشفى الباسل".

وصرح الدكتور إسكندر عمار، مدير مشفى الباسل، بأنه تم إسعاف 9 مصابين للمشفى، بينهم حالات حرجة، إضافة إلى إسعاف اثنين من المصابين إلى المشفى العسكري.

وكشف المحامي العام هيثم حرفوش عن أن التحقيقات الأولية تشير إلى أن الحادث حصل إثر خلاف عائلي بين محامٍ وصهره، حيث كان صهر المحامي يحمل قنبلة يدوية وبعد أن فتح صمام الأمان توجهت دوريات من عناصر الشرطة لإلقاء القبض عليه ومنعه من التفجير، كما تدخل شقيق المحامي للإمساك بصهره ونزع القنبلة من يده، إلا أن ذلك أدى إلى الانفجار ووفاة المحامي وشخص آخر، وإصابة عدد من عناصر الشرطة، مؤكدا أن التحقيقات لا تزال جارية.

ويأتي ذلك بعد نحو أسبوع من إعلان تنظيم "داعش" الإرهابي مسئوليته عن تفجير أنبوب الغاز في محطة دير علي، جنوب شرق العاصمة السورية دمشق، حسبما نقلت شبكة «روسيا اليوم».

وكانت وزارة النفط والثروة المعدنية السورية قد أعلنت، السبت الماضي، تعرض خط الغاز العربي لاعتداء إرهابي بمنطقة حران العواميد، أدى لتوقف إمداد الغاز للمنطقة الجنوبية وتوقف عدة محطات توليد الطاقة الكهربائية.

وجاء في بيان الوزراة: "خط الغاز العربي تعرض لاعتداء إرهابي بمنطقة حران العواميد بالقرب من منطقة الباركة، أمس، عند الساعة 11 مساء بالتوقيت المحلي.. وأدى ذلك إلى توقف إمداد الغاز إلى المنطقة الجنوبية، وتوقف عدة محطات لتوليد الطاقة الكهربائية بالمنطقة".

وأشارت الوزارة إلى أن الورشات الفنية في الشركة السورية للغاز باشرت بالكشف على الموقع والبدء بعمليات الإصلاح مباشرة، ومن المتوقع الانتهاء من عمليات الإصلاح خلال 24 ساعة.