وزير خارجية لبنان يؤكد أهمية تفعيل التعاون الثنائي مع الصين

أكد وزير الخارجية اللبناني عبد الله بو حبيب، أهمية تفعيل التعاون الثنائي مع الصين، وخصوصا بالتزامن مع مرور 50 عامًا، على انطلاق العلاقات الدبلوماسية الصينية اللبنانية.

جاء ذلك خلال لقائه اليوم الخميس، بسفير الصين لدى لبنان جيان مينيجيان بمقر وزارة الخارجية اللبنانية؛ حيث تناول اللقاء عددًا من الموضوعات المتعلقة بحقوق الإنسان والتي سيتم مناقشتها في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

من جانبه، أشار مينيجيان إلى أن بلاده قدمت 300 ألف لقاح للدولة اللبنانية لمحاربة فيروس كورونا.

وفي سياق متصل، أكد رئيس مجلس الدولة لجمهورية الصين الشعبية لي كه تشيانج، أن الحكومة الصينية تولي اهتمامًا بالغًا بتطوير العلاقات مع لبنان، وتحرص على مواصلة تقديم ما في وسعها من المساعدات للجانب اللبناني؛ لمساعدته على مكافحة جائحة كورونا والتنمية الاقتصادية وتحسين معيشة شعبه.

جاء ذلك في رسالة تسلمها رئيس مجلس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، خلال استقباله اليوم، لسفير الصين في لبنان تشيان مينجيان.

وأكد تشيانج، في رسالته، استعداده للعمل مع الحكومة اللبنانية على انتهاز فرصة الاحتفال بالذكرى الخمسين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين لبنان والصين، لتوطيد الصداقة التقليدية ودفع التطور المستمر لعلاقات التعاون والصداقة بين البلدين.

ووصل إلى العاصمة اللبنانية بيروت طائرة تحمل على متنها نحو 90 ألف جرعة من لقاح "سينوفارم" الصيني المضاد لفيروس كورونا، مقدمة كهبة من السلطات الصينية إلى الحكومة اللبنانية والجيش.

وأعرب وزير الصحة اللبناني، الدكتور حمد حسن، عن تقديره وتقدير بلاده للصين لتقديمها هذه الهبة، الأمر الذي يرفع من إمكانية مواجهة وباء كورونا الذي أضر باقتصاد كثير من الدول، وأصاب العديد من الأشخاص بالمرض وتسبب في حالات وفاة.

وأشار الوزير حمد حسن- في كلمة له خلال استقبال الهبة الصينية من اللقاحات- إلى أهمية مواجهة الوباء عالميا على صعيد الحفاظ على الحياة الأكثر عرضة للخطر، والضرورة الكبيرة لتلقي اللقاح، حتى يُمكن إعادة الحياة الاقتصادية إلى وضعها الطبيعي.

وأكد أن لقاح سينوفارم آمن وأثبت فعاليته في التصدي لفيروس كورونا، كما أنه يمثل إنجازا علميا متقدما للصين.