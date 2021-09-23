الخميس 23 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

فصل التيار الكهربائي عن قريتين ببني سويف

التيار الكهربائي
التيار الكهربائي

أعلن قطاع كهرباء بنى سويف، اليوم الخميس، أنه من المقرر فصل التيار الكهربائي عن قريتي شريف باشا وأبوسليم مركز بني سويف يومي السبت والاثنين الأسبوع القادم ، نظرا لإجراء أعمال الصيانة للمغذيين اللذين يخدمان القريتين.

وسيتم فصل التيار يوم السبت 25 سبتمبر 2021 عن قرية شريف باشا ويوم الاثنين 27 سبتمبر عن قرية أبوسليم، اعتبارًا من من الساعة 8.30 صباحا حتى الساعة 12 ظهرا على مدار اليومين المذكورين عاليه.

وإذ يتقدم القطاع بالاعتذار عن فصل التيار لإجراء الصيانة المطلوبة بهدف رفع كفاءة الخدمة في هذا المرفق الحيوي، مناشداً  المواطنين والجهات الحكومية والمنشآت الخدمية المتأثرة بفصل الخدمة اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير احتياجاتهم الأساسية التي تعتمد على الكهرباء خلال تلك الفترة.

بني سويف محافظة الكهرباء محافظة بني سويف التيار الكهربائي

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قلعة الشيخ كريمة وبحر الزمالك

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