رئيس الوزراء الياباني يُغادر إلى واشنطن لحضور قمة رباعية

غادر رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوجا مطار هانيدا في طوكيو، اليوم الخميس؛ لحضور قمة رباعية مع الرئيس الأمريكي جو بايدن وزعماء الهند وأستراليا في واشنطن، وهي رحلته الخارجية الأخيرة قبل أن يتنحى في أوائل أكتوبر المقبل.

وذكرت وكالة الأنباء اليابانية “كيودو”، أنه من المتوقع أن يؤكد سوجا لقادة مجموعة الرباعية، وهي مجموعة من الدول التي تعمل على تعزيز العلاقات الأمنية في مواجهة النفوذ المتزايد للصين، الجهود المشتركة لتحقيق منطقة المحيطين الهندي والهادئ الحرة والمفتوحة وكذلك ضمان إمدادات مستقرة من لقاحات فيروس كورونا (كوفيد-19) لبقية العالم .

وقال سوجا - في تصريح للصحفيين قبل صعوده على متن طائرته: "سنناقش اللقاحات والتقنيات الجديدة وتغير المناخ من بين قضايا أخرى وسنواصل البحث عن طريقة لتحقيق حرية وانفتاح المحيطين الهندي والهادئ".

ومن المرجح أيضا أن يناقش قادة المجموعة الرباعية تغير المناخ والوضع في أفغانستان بعد سيطرة “طالبان”، واختبارات الصواريخ التي أجرتها وكوريا الشمالية عندما يعقدون اجتماعهم الشخصي الأول، غدا الجمعة.

على جانب آخر، قرر مجلس الوزراء الياباني اليوم الثلاثاء، أن يجري البرلمان الياباني انتخابات لاختيار رئيس جديد للوزراء في 4 أكتوبر المقبل في جلسة استثنائية، مما يعني أنه من المحتمل إجراء انتخابات عامة في البلاد خلال شهر نوفمبر القادم، بعد انتهاء مدة مجلس النواب.

وذكرت وكالة الأنباء اليابانية “كيودو”، أنه أيا كان من سيتم اختياره في الانتخابات في 29 سبتمبر للحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم فمن المتوقع أن يتم المصادقة عليه في البرلمان كخلف لرئيس الوزراء المنتهية ولايته يوشيهيدي سوجا، حيث يسيطر الحزب الديمقراطي الليبرالي على مجلس النواب.

ويخوض هذا السباق وزير التطعيم تارو كونو ووزير الخارجية السابق فوميو كيشيدا ووزيرة الاتصالات السابقة ساناي تاكايشي، والأمين العام التنفيذي بالوكالة للحزب الديمقراطي الليبرالي سيكو نودا.

ودعا اثنان من المتنافسين الأربعة في السباق لمنصب رئيس وزراء اليابان، إلى إدخال مفاعلات صغيرة ومفاعلات اندماج نووي، وذلك في إطار الجهود المبذولة لتحقيق هدف خفض انبعاثات الكربون بحلول عام 2050 إلى الصفر.