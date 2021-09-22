الأربعاء 22 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

البيت الأبيض: المكالمة الهاتفية بين بايدن وماكرون كانت ودية

جين ساكي
جين ساكي

قالت جين ساكي المتحدثة باسم البيت الأبيض، للصحفيين: إن مكالمة الرئيس جو بايدن الهاتفية مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الأربعاء استمرت 30 دقيقة وكانت ودية.

كانت فرنسا قد استدعت سفيريها من الولايات المتحدة وأستراليا الأسبوع الماضي، واتهمت بايدن بطعنها في الظهر بعدما ألغت أستراليا صفقة غواصات فرنسية بقيمة 40 مليار دولار واختارت شراء غواصات أمريكية بدلا من ذلك.

الجدير بالذكر، قال مكتب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إنه سيعيد سفير باريس إلى واشنطن الأسبوع المقبل بعدما اتفق معه الرئيس الأمريكي جو بايدن على أن التشاور مع فرنسا قبل إعلان اتفاق أمني مع أستراليا كان يمكن أن يمنع خلافا دبلوماسيا.

وقال مكتب ماكرون في بيان: إن الزعيمين أجريا اتصالا هاتفيا اليوم الأربعاء اتفقا خلاله على بدء مشاورات متعمقة لإعادة بناء الثقة، وسيلتقي ماكرون وبايدن في أوروبا في نهاية أكتوبر.

وذكر مكتب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون: أن الولايات المتحدة تعهدت أيضا بزيادة دعمها لمهمات مكافحة الإرهاب التي تقودها دول أوروبية في منطقة الساحل في أفريقيا.

وكان من المتوقع أن تعقد الولايات المتحدة لقاءات مع مسؤولين فرنسيين كبار، بمن فيهم مندوب فرنسا في الجمعية العامة للأمم المتحدة، في محاولة لتهدئة التوتر بين البلدين.

كان وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، تطرق إلى ما اعتبره "أزمة خطيرة" تمثلت في إلغاء كانبيرا عقدًا ضخمًا مع باريس لتسلم غواصات منها، منددًا بـ"كذب وازدواجية وتقويض كبير للثقة" و"ازدراء" من جانب حلفاء فرنسا. 

وبرر وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، عبر قناة "فرانس 24"، استدعاء سفيري فرنسا في كانبيرا وواشنطن عازيًا ذلك إلى "وجود أزمة خطيرة بيننا"، في حين لم يعر أهمية لإمكان استدعاء السفير في لندن، قائلًا: "نعلم انتهازيتهم الدائمة" بعد بضعة أشهر من بريكست.

جين ساكي البيت الأبيض جو بايدن إيمانويل ماكرون الولايات المتحدة

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