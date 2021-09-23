الخميس 23 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

تعرف على موعد تقليل الاغتراب للمرحلة الثالثة 2021.. إليك التفاصيل

التنسيق الإلكتروني
التنسيق الإلكتروني

موعد تقليل الاغتراب للمرحلة الثالثة 2021 .. يبحث الكثير من الطلاب عن موعد الرسمي  لفتح تقليل الاغتراب للمرحلة الثالثة، حيث يجتهدون في معرفة التوقيت المحدد الذي يمكنهم  من خلاله التنقل من كلية إلى آخر مناظرة وذلك رغبة في تقليل السكن في المدن الجامعية.

وأغلق باب تقليل الاغتراب للمرحلة الأولى والثانية بالفترة الماضية، حتى يتمكن الطلاب الحصول على نتيجة تقليل الاغتراب من خلال موقع التنسيق الإلكتروني.


موعد فتح تقليل الاغتراب للمرحلة الثالثة جميع الطلاب وجميع الفرق

حتى الآن لن يتم تحديد الموعد الرسمي لفتح تقليل الاغتراب للمرحلة الثالثة، حيث يستطيع طلاب الدور الثاني للثانوية العامة عقب تسجيل رغباتهم ومعرفة النتائج التقدم إلى المرحلة الثالثة لتقليل الاغتراب 2021.

تعرف على آخر موعد تقليل الاغتراب للمرحلة الثالثة 2021

ويتم فتح باب تقليل الاغتراب للمرحلة الثالثة بعد الانتهاء من تسجيل الرغبات بالمرحلة الثالثة وظهور النتيجة لطلاب الثانوية العامة الدور الثاني.

تقليل الاغتراب للثانوية العامة 2021

وبالفعل قد تم فتح باب تقليل الاغتراب للثانوية العامة 2021 المتخلفين من المرحلتين الأولى والثانية لتدوين رغباتهم، وذلك في الفترة من يوم السبت الموافق 18/9/2021 حتى يوم الاثنين الموافق 20/9/2021.

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نتيجة تقليل الاغتراب المرحلة الثالثة 2021 لجميع الطلاب وجميع الفرق الشعب الدراسية
ويفترض أن يتم الإعلان عن نتيجة الترشيحات اللازمة للمرحلة الثالثة الدور الأول بعد تسجيل رغبات الطلاب الناجحين في امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة هذا العام 2021، التي ظهرت حديثًا ليستطيع الطلاب معرفة الكلية التي سيلتحقون بها.

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يذكر أن نتيجة تقليل الاغتراب لطلاب الثانوية العامة لهذا العام الدراسي في مصر سيتم الكشف عن ترشيحات المرحلة كاملة بعد المرحلة الثالثة.

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وائل لطفي

قلعة الشيخ كريمة وبحر الزمالك

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