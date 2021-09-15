رابط تنسيق الدبلومات الفنية 2021 على بوابة الحكومة المصرية

يبحث الكثير من الطلاب عبر محرك البحث "جوجل" عن الاستعلام عن رابط تنسيق الدبلومات الفنية 2021، وذلك بعد أن أعلنت وزارة التعليم العالي عن وجود الكثير من الأماكن الشاغرة لطلاب الدبلومات الفنية كافة.

تستعرض "الدستور"، في هذه السطور، الرابط الرسمي والمباشر الخاص بعملية تنسيق الدبلومات الفنية 2021، وأهم الخطوات اللازمة للتسجيل بالرابط.

ـ الرابط الرسمي للتنسيق بالدبلومات الفنية

من خلال رابط تنسيق الدبلومات الفنية 2021، يتم الدخول عبر بوابة الحكومة المصرية الخاص للتنسيق، من خلال الضغط هنا.

https://tansik.egypt.gov.eg/application/Certificates/Thanwy/defaultThanwy.aspx



ـ الأماكن الشاغرة بالكليات للدبلومات الفنية 2021

وأكدت وزارة التعليم العالي، عن وجود أماكن كثيرة شاغرة لطلاب وطالبات الدبلومات الفنية في تنسيق الجامعات 2021، والتي تصل لـ50 كلية متاحة، بالإضافة إلى 150 معهدًا، حيث يشترط لقبول طلاب التعليم الفني حصولهم على درجات عالية في نتيجة السنة النهائية من شهادة الدبلوم.

وكانت من بين تلك الكليات المتاحة لطلاب وطالبات التعليم الفني 2021، كليات الزراعة بالجامعات المختلفة، كليات السياحة والفنادق، كليات التربية النوعية، كليات التجارة فى الجامعات الحكومية المختلفة، كليات التربية بالجامعات الحكومية، كليات الفنون التطبيقية، إلى جانب كليات الآثار شعبة ترميم آثار، كليات التمريض، وأخيرا كليات الهندسة والتعليم الصناعي والفنون.



خطوات التسجيل على رابط تنسيق الدبلومات الفنية 2021

في البداية يقوم الطالب أو الطالبة، بتسجيل الدخول عبر بوابة الحكومة المصرية الخاص للتنسيق، واختيار أيقونة المرحلة الثالثة من التنسيق.

ومن ثم يقوم الطالب بكتابة بياناته لتسجيل رغباته كاملة (الاسم، الرقم القومي)، وكتابة المجموع الحاصل عليه الطالب في الثانوية الفنية، وكتابة محافظة الإقامة والشعبة الدراسية المقيد بها الطالب أيضا.

يجب الاستعانة بالقائمة الخاصة بالكليات المتاحة وذلك لتسجيل الرغبات، وعدم نسيان الضغط على زر الحفظ عقب التأكد من تسجيل الرغبات كاملة.