رابط الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2021 عبر الدستور

نستعرض لكم فى هذا التقرير رابط الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني للعام الدراسي 20202021، حيث أعنلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني نتيجة الدور الثاني لامتحانات الثانوي العام، بعدما اعتمدها الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني اليوم الثلاثاء الموافق 21 سبتمبر 2021.

نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني ٢٠٢١ عبر موقع الدستور

حصلت «الدستور» على نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني، ويمكن الاستعلام عنها من خلال الدخول على الموقع وكتابة رقم الجلوس فقط، حيث جاءت نسبة النجاج بالثانوية العامة الدور الثاني 87 %، حيث كان عدد المتقدمين لامتحانات الدور الثاني 153852 طالب وطالبة، حضر منهم 153794 طالب وطالبة، وبلغ عدد الناجحين 133774.

خطوات الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني ٢٠٢١ عبر موقع الدستور

أما بالنسبة لطلاب الثانوية العامة الراغبين في معرفة نتيجة الدور الثاني 2021 برقم الجلوس بإتباع الخطوات الآتية:

الدخول على الرابط المخصص لنتيجة الثانوية العامة على موقع الدستور :( من هنا ) كتابة رقم الجلوس بالأرقام الإنجليزية اضغط على كلمة نتيجة.

الاستعلام عن نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم

الدخول على الرابط الرسمي لنتيجة الثانوية العامة الدور الثاني على موقع الوزارة ( من هنا ). كتابة رقم الجلوس بالأرقام الإنجليزية. اضغط على استعلام لتظهر النتيجة.

خطوات إعادة التصحيح يدويا لامتحانات الدور الثاني للثانوية العامة

وكانت وزارة التربية والتعليم، قد أعلنت ضوابط إعادة التصحيح يدويًا لأوراق الإجابة "البابل شيت" لطلاب الثانوية العامة راغبي التقدم بتظلمات عن الدور الأول وجاءت كالتالي:

تقوم وزارة التربية والتعليم بتسليم الطالب أو ولي الأمر مظروف يضم (صورة ضوئية من أوراق البابل شيت المواد المتظلم فيها، ونموذج لتقرير يكتب فيه الطالب ملاحظاته، كتيب يضم مفاتيح التصحيح).

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رابط الاستعلام عن نتيجة الثانوية الأزهرية الدرو الثاني

كانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قد أوضحت مكان الإطلاععلى أوراق الإجابة البابل شيت، وذلك بمقر كنترول تقدير الدرجات بالمدينة التعليمية في 6 أكتوبر.

وتتيح وزارة التربية والتعليم لكلاً من الطالب أو ولي أمره فقط بالإطلاع على أوراق البابل شيت في المواد المتظلم فيها ومراجعة التصحيح يدويًا.