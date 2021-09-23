سنة مع الشغل لـ«مليونيرة ريش البط» بتهمة النصب والاحتيال على المواطنين

عاقبت محكمة جنح التجمع الأول، المنعقدة بالقاهرة الجديدة، الأربعاء، المتهمة و.ش، صينيّة الجنسية بتهمة النصب والاحتيال على مصريين وصينيين بحجة الاستثمار في ريش البط حيث استولت على مليوني جنيه من مواطنين مصريين و8 ملايين جنيه من صينيين، بالحبس سنة مع الشغل.

ذكر قرار الإحالة أن المتهمة "و" قامت بالنصب والاحتيال على مواطنين بأن توصلت إلى الاستيلاء على المبالغ المالية المبين قدرًا بالأوراق والمملوكة للمجني عليهم "ح.ف"، "ع.ف"،" ج.ي " صينية الجنسية، " ل.ش" صينية الجنسية باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام المجني عليهم بالأمل في الحصول علي ربح وهمي بأن ادعت استطاعتها استثمار أموالهم في نشاط تصدير ريش البط إلى الصين، مقابل ربح يحصلوا عليه فتمكنت بذلك الاستيلاء على المبالغ المالية المملوكة لهم بناءً على هذه الطرق الاحتيالية على النحو المبين بالتحقيقات.

وأخذت المتهمة من المواطن الأول مليون و200 ألف جنيه على دفعتين، ومن الآخر 900 ألف جنيه على دفعتين، وأخذت من الصينية "ج.ي" 5 ملايين جنيه على دفعتين، وأخذت من الصينية "ل.ش" 3 ملايين جنيه على دفعتين.

بدأت الواقعة بورود عدة بلاغات لقسم شرطة مدينتي، من مواطن مصري يدعى "ح. ف"، ومواطن آخر يدعى "ع.ف"، وصينيتين الأولى تدعى "ج. ي"، والثانية "ل.ش"، وتفيد هذه البلاغات بقيام المتهمة و بالنصب والاحتيال عليهم وأخذ أموالهم للاشتغال في تجارة ريش البط.

وبإجراء التحريات اللازمة، وإعداد الأكمنة، تم تحديد المتهمة وضبطها. وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.