وزير الخارجية الإيطالى يبحث مع أمين الناتو تعزيز التعاون

ناقش وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو اليوم، مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، يانس ستولتنبرج، أهمية التعاون بين الاتحاد الأوروبي والحلف.

جاء ذلك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وأعلنت الخارجية الإيطالية في بيان الأربعاء، أن اللقاء تناول إعادة تقييم مستقبل شمال الأطلسي في إطار استراتيجية (ناتو 2030)، إضافة إلى التطورات في أفغانستان، وفقًا لوكالة الأنباء الإيطالية.

موسكو وإيطاليا تبحثان الأوضاع فى أفغانستان..

وفى وقت سابق، بحث الرئيس الروسي ​فلاديمير بوتين​، هاتفيًا مع رئيس الوزراء الإيطالي ​ماريو دراغي​، مستجدات الوضع في ​أفغانستان​ وحولها.

وتبادل الطرفان خلال الاتصال تبادل الآراء بشأن التطورات في أفغانستان، وأعربا عن حرصهما على التعاون في التصدي لمخاطر انتشار ​الإرهاب​ والتطرف وجرائم ​المخدرات.

ووفقًا لبيان الكرملين الروسي، تم التأكيد خلال الاتصال على أهمية إطلاق حوار بين الأفغان مع مراعاة مصالح جميع الفئات الاجتماعية.

أشار الكرملين إلى أن بوتين أطلع دراغي على الاتفاقات التي تم التوصل إليها في 16 و17 ​سبتمبر​ خلال قمتي منظمة ​معاهدة الأمن الجماعي​، ومنظمة ​شنغهاي​ للتعاون، والقمة المشتركة بين المنظمتين في العاصمة الطاجيكية دوشنبه.

وأولى بوتين ودراغي خلال المكالمة أهمية خاصة إلى ملف إعادة إعمار أفغانستان، لا سيما فيما يخص أنشطة ​مجموعة العشرين​ التي تترأسها إيطاليا هذا العام.

طالبان: لا وجود لداعش والقاعدة فى أفغانستان

وفى وقت سابق، أكدت حركة طالبان الأفغانية أنه لا وجود لتنظيمي داعش والقاعدة الإرهابيين في أفغانستان.

جاءت تصريحات طالبان على الرغم من التقارير التي تحدثت عن وجود تنظيم القاعدة في أفغانستان، بالإضافة إلى تبني تنظيم داعش العملية الدموية الأخيرة في كابول.. وذلك بعد أيام من إعلان الأخير مسئوليته عن تفجيرات وقعت في مدينة جلال آباد شرق البلاد.

ورفض المتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد اتهامات بأن القاعدة تبقي على وجود لها في أفغانستان، وكرر التعهدات بأن بلاده لن تكون أرضًا لشن هجمات على دول أخرى، تنفذها حركات متطرفة، على حد تعبيره.