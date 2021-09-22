تزايد إقبال البنوك الأمريكية على تقديم خدمة «اشتر الآن وادفع لاحقا»

تشهد سوق التمويل الأمريكية إقبالا كبيرا من البنوك ومؤسسات التمويل الأمريكية الكبرى، على دخول سوق تطبيقات خدمة تمويل المشتريات الاستهلاكية المعروفة باسم "اشتر الآن وادفع لاحقا"، والتي تتيح للمستهلك سداد قيمة مشترياته بعد شهر، وعلى عدة أقساط، دون أي فوائد أو رسوم تأخير.

وأشارت وكالة "بلومبرج" للأنباء إلى تزايد إقبال المستثمرين على الاستثمار في الشركات الناشئة التي تقدم هذه الخدمة، مثل كلارنا السويدية، وأفتر باي الأسترالية. كما انضم بنك الاستثمار الأمريكي العملاق جولدمان ساكس جروب وشركة خدمات الدفع الإلكتروني، باي بال هولدنجز، إلى هذه السوق، حيث عقد البنك والشركة صفقتي استحواذ على شركات تعمل في هذا المجال بقيمة ملياري دولار تقريبا لكل صفقة.

وقالت "بلومبرج" إن من السابق لأوانه تقييم مخاطر الائتمان الحقيقية في هذا النوع من الشركات التي تعتمد على التكنولوجيا، لكن هناك أسباب لتوقع إمكانية حدوث أزمات ديون متعثرة وأوقات صعبة للبنوك في وقت لاحق بسبب هذه الممارسات الجديدة.

وكان جولدمان ساكس جروب أعلن الأسبوع الماضي، موافقته على شراء شركة جرين سكاي الأمريكية للخدمات المالية عبر الإنترنت، مقابل حوالي 24ر2 مليار دولار لتضاف إلى منصة الخدمات المصرفية الاستهلاكية التابعة للبنك ماركوس.

وجولدمان ساكس كان أحد البنوك الرئيسية التي شاركت في إدارة عملية الطرح العام الأولي لأسهم جرين سكاي في عام 2018، حيث كان سعر الطرح 23 دولارا للسهم، والآن يشتري جولدمان السهم بنحو نصف سعر طرحه الأولى.

يذكر أن المستهلكين، وبخاصة الشباب، يندفعون خلال السنوات الأخيرة إلى الاستفادة من برامج "اشتر الآن وادفع لاحقا" التي تقدمها شركات مثل أفتر باي ليمتد وأفيرم هولدنجز. ويتعاون بنك جولدمان ساكس حاليا مع شركة الإلكترونيات العملاقة "آبل" في برنامج "اشتر الآن وادفع لاحقا".

وبشراء جرين سكاي، يضيف بنك الاستثمار الأمريكي شركة تكنولوجيا خدمات مالية، تعمل مع أكثر من 10 آلاف تجار لتقديم خيارات دفع متنوعة للعملاء.