الأنبا باسيليوس فوزي يتفقد إنشاءات كاتدرائية يسوع الملك بالمنيا

تفقد الأنبا باسيليوس فوزي، مطران المنيا للأقباط الكاثوليك، مراحل تركيب حجاب الهيكل الجديد بكاتدرائية يسوع الملك، تحت إشراف الأب كيرلس مكسيموس راعي الكاتدرائية.

تأتي هذه الزيارات في إطار متابعة الأنباء باسيليوس فوزي، واهتمامه بالتجديدات لكل كنائس الإيبارشية.

وكانت قد ذكرت صفحة الكنيسة اليوم، أن الأنبا عمانوئيل عياد، مطران إيبارشية طيبة للأقباط الكاثوليك، شَهِدَ برفقة الأب القمص يؤانس أديب، وكيل المطرانية لمنطقة البحر الاحمر، والأب يوحنا، مسؤول لجنة الشباب الإيبارشي، وعدد من الآباء الكهنة، والرهبان والراهبات من مختلف الرهبانيات بالإيبارشية، انطلاق فعاليات مؤتمر الشباب الإيبارشي لعام ٢٠٢١، بمدينة الغردقة.

قال الأنبا باخوم النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، إنه يشارك في فعاليات المؤتمر مائة وستين مشاركًا، تحت عنوان "اتَّبِعْنِي ..Followers"، الذي تنظمه لجنة الشباب الإيبارشي كأحد المهام، التي تقوم بها اللجنة، لتكوين وتنشيط وتفعيل دور الشباب بكنائس الإيبارشية.

وأضاف الأنبا باخوم، المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، في بيان صدر عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أنه بناء على ما سبق.

وترأس الأنبا عمانوئيل القداس الافتتاحي للمؤتمر، حيث ألقى نيافته كلمة رحب فيها بجميع الشباب من مختلف الرعايا المشاركين، مقدمًا الشكر لكل من له لهم تعب المحبة في الخدمة، كما كان تأمل نيافته حول اتباع شخص يسوع، الذي فيه نجد ارتواءً لظمأنا، وإشباعًا لجوعنا ففيه ملء الحياة، مختتمًا كلمته عن مدى اهتمامه بالشباب، ومثل هذه المؤتمرات، التي تخلق صداقات حقيقية في جو روحي.

وفي سياق متصل، أكد أنه كلف الأب يوحنا بالتوسع في رؤية اللجنة، لتكون أكثر فاعلية على مدار العام نحو خدمة الشباب، وحتى يلتقي بهم في مؤتمر العام المقبل.

وعلى صعيد آخر، ذكر المكتب الإعلامي عن إيبارشية المنيا، أن الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، ترأس حفل ختام النشاط الصيفي، لكاتدرائية يسوع الملك بالمنيا، وذلك بالقاعة البوليسية الملحقة بالكاتدرائية.

كان في استقبال الأب كيرلس مكسيموس، والأب سعيد لوقا، راعيي الكاتدرائية، والشماس وائل. احتوى اليوم على بعض الأنشطة، والترانيم الروحية مع فرق الكورال بمختلف المراحل العمرية، بالإضافة إلى عرض مسرحي صغير، كما تم الاحتفال بتخريج دفعة من المرحلة الابتدائية. واختتم الاحتفال بالصلاة والبركة الرسولية الختامية للحاضرين من نيافة الأنبا باسيليوس.

الجدير بالذكر أن مشاركة الأب المطران في حفل ختام النشاط الصيفي لكاتدرائية يسوع الملك، يأتي في إطار حرص نيافته على تشجيع الجميع للاهتمام بالأنشطة الكنسية المختلفة، وتنمية المواهب لدى المخدومين.