الأربعاء 22 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

بعد التنازل.. إخلاء سبيل السائق المتهم بدهس إمام مسجد الأرقم بمدينة نصر

جانب من الحدث
جانب من الحدث

قرر المستشار أيمن عبد المغني، رئيس محكمة جنح مدينة نصر، اليوم الأربعاء، إخلاء سبيل السائق المتهم بدهس الشيخ هاني الشحات خطيب مسجد الأرقم، وذلك بعد تنازل نجل المجني عليه عن المحضر.

كانت قد قررت نيابة مدينة نصر، الإفراج عن السيارة المتسببة في الحادث، بعدما تبين من التحقيقات أن السيارة الملاكي التي كان يستقلها المتوفي قطعت الطريق عليها.

واستمعت جهات التحقيق، لأقوال السائق المتهم، وكشف أنه كان يسير في الطريق المحدد له، وأن المجني عليه قطع عليه الطريق فجأة ودخل في مسار غير المحدد له.

كانت قد كلفت النيابة بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة والتصريح بالدفن عقب إعداد تقرير مفصل بسبب الوفاة، واستدعاء شهود العيان والتحفظ على الفيديو الذي رصد واقعة الدهس.

وتبين من التحريات أن سيارة نقل دهست سيارة الشيخ هاني من الخلف، مما أدى لمصرعه على الفور وتهشم الجزء الأمامي من السيارة النقل وتم ضبط قائدها لسؤاله فى الواقعة، وقام رجال المباحث بالتحفظ على كاميرات المراقبة وسؤال شهود العيان للوقوف على ملابسات الواقعة.

كانت قد تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة، بلاغًا من الخدمات المعينة فى مدينة نصر، بوقوع حادث مروري، وتبين تصادم سيارة نقل بأخرى ملاكى يستقلها “هاني الشحات ”، إمام مسجد بمدينة نصر، وانتقلت أوناش المرور لرفع حطام الحادث، ونقل المتوفى إلى المستشفى.

على جانب آخر، عززت الإدارة العامة للمرور من انتشار الخدمات المرورية أعلى المحاور، للعمل على ضبط مخالفات السيارات لتفادي حوادث السير، إلى جانب إزالة أي أعطال مرورية أو حوادث تعوق حركة السيارات بشوارع  القاهرة والجيزة، وتسهيل وصول المواطنين إلى الأماكن التي يقصدونها. 

وانتشر رجال المرور بربوع العاصمة لشن حملات مرورية مكثفة لرصد كل مخالفات السيارات بشتى أنواعها، وعدم التهاون مع مخالفي قواعد وآداب المرور، كما يتم رفع كل السيارات المتروكة التي يتم رصدها بالشوارع وتتسبب فى زحامات مرورية بالطرق.

كما انتشرت الحملات المرورية أعلى المحاور والشوارع بالجيزة لرصد المخالفات وإلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور، وللحد من وقوع الحوادث المرورية الناجمة عن السير عكس الاتجاه، أو الانتظار الخاطئ بالطرق السريعة.

خطيب قسم شرطة المتهم بدهس الشيخ خطيب مسجد الأرقم اخلاء سبيل تنازل ابن المجني عليه

رئيس التحرير

وائل لطفي

دروس المشير طنطاوى

الأكثر قراءة

لينك نتيجة الثانوية الأزهرية 2021 بوابة الأزهر بالدرجات نتيجة الدور الثاني

بعد التنازل.. إخلاء سبيل السائق المتهم بدهس إمام مسجد الأرقم بمدينة نصر

أول رد فعل من الزمالك على خسارة الأهلي السوبر أمام طلائع الجيش

انخفاض فى درجات الحرارة.. «الأرصاد» توضح حالة الطقس خلال الـ5 أيام المقبلة

الآن لينك موقع تسجيل لقاح كورونا التابع لوزارة الصحة والسكان المصرية 2021

نشاط الرئيس السيسي ورحيل المشير طنطاوي يتصدران اهتمامات صحف القاهرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

الرجل الذى عبر بنا مرتين

ماجد حبته

روسيا تهزم عمالقة التكنولوجيا

القس. رفعت فكرى

الانتقام المدمر!!

د. داليا مجدي عبدالغني

ألقاب بجرّة قلم

لواء. محسن الفحام

من حقوق الإنسان.. إلى التنمية البشرية

محمود خليل

«الحلاقة».. من زمن «شوشة الجنة» إلى فتاوى «المتشبهين والمتشبهات»

حسين دعسة

عودة طالبان وأزمة الإسلام السياسى فى العالم العربى

د.أحمد الخميسى

وجهة نظر فى جدل عابر

صور

طلائع الجيش بطلا لكأس السوبر على حساب الأهلي لأول مرة في تاريخه

مباراة الأهلي وطلائع الجيش في السوبر المصري

حديقة مش كلها قطط وكلاب

محطة تل أبيب

المزيد

بعد تأجيل المساعدات المالية.. أزمة بين إسرائيل وأمريكا بسبب القبة الحديدية

عملية نهاريا.. مركبة تدهس شرطيين إسرائيليين ومصرع أحدهما.. ما القصة؟

«بايدن»: حل الدولتين هو الطريق الأفضل لحل الأزمة بين الفلسطينيين والإسرائيليين