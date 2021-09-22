بعد التنازل.. إخلاء سبيل السائق المتهم بدهس إمام مسجد الأرقم بمدينة نصر

قرر المستشار أيمن عبد المغني، رئيس محكمة جنح مدينة نصر، اليوم الأربعاء، إخلاء سبيل السائق المتهم بدهس الشيخ هاني الشحات خطيب مسجد الأرقم، وذلك بعد تنازل نجل المجني عليه عن المحضر.

كانت قد قررت نيابة مدينة نصر، الإفراج عن السيارة المتسببة في الحادث، بعدما تبين من التحقيقات أن السيارة الملاكي التي كان يستقلها المتوفي قطعت الطريق عليها.

واستمعت جهات التحقيق، لأقوال السائق المتهم، وكشف أنه كان يسير في الطريق المحدد له، وأن المجني عليه قطع عليه الطريق فجأة ودخل في مسار غير المحدد له.

كانت قد كلفت النيابة بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة والتصريح بالدفن عقب إعداد تقرير مفصل بسبب الوفاة، واستدعاء شهود العيان والتحفظ على الفيديو الذي رصد واقعة الدهس.

وتبين من التحريات أن سيارة نقل دهست سيارة الشيخ هاني من الخلف، مما أدى لمصرعه على الفور وتهشم الجزء الأمامي من السيارة النقل وتم ضبط قائدها لسؤاله فى الواقعة، وقام رجال المباحث بالتحفظ على كاميرات المراقبة وسؤال شهود العيان للوقوف على ملابسات الواقعة.

كانت قد تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة، بلاغًا من الخدمات المعينة فى مدينة نصر، بوقوع حادث مروري، وتبين تصادم سيارة نقل بأخرى ملاكى يستقلها “هاني الشحات ”، إمام مسجد بمدينة نصر، وانتقلت أوناش المرور لرفع حطام الحادث، ونقل المتوفى إلى المستشفى.

على جانب آخر، عززت الإدارة العامة للمرور من انتشار الخدمات المرورية أعلى المحاور، للعمل على ضبط مخالفات السيارات لتفادي حوادث السير، إلى جانب إزالة أي أعطال مرورية أو حوادث تعوق حركة السيارات بشوارع القاهرة والجيزة، وتسهيل وصول المواطنين إلى الأماكن التي يقصدونها.

وانتشر رجال المرور بربوع العاصمة لشن حملات مرورية مكثفة لرصد كل مخالفات السيارات بشتى أنواعها، وعدم التهاون مع مخالفي قواعد وآداب المرور، كما يتم رفع كل السيارات المتروكة التي يتم رصدها بالشوارع وتتسبب فى زحامات مرورية بالطرق.

كما انتشرت الحملات المرورية أعلى المحاور والشوارع بالجيزة لرصد المخالفات وإلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور، وللحد من وقوع الحوادث المرورية الناجمة عن السير عكس الاتجاه، أو الانتظار الخاطئ بالطرق السريعة.