الأربعاء 22 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

وجبة طعام تُسمم 5 من أسرة واحدة بسوهاج

اسعاف
اسعاف

تسمم 5 أشخاص من أسرة واحدة بمركز طما شمال محافظة سوهاج؛ نتيجة تناولهم وجبة طعام منزليه فاسدة ناحية، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مركز شرطة طما شمال يفيد بوصول 5 أشخاص إلى مستشفى طما المركزي ادعاء تسمم غذائي.

وبانتقال رجال المباحث والفحص، تبين أن المصابين هم كل من "صباح. ع. ع. ا"، 55 عامًا، ربة منزل، و"إسراء. ا. ف. ا"، 27 عامًا، ربة منزل، زوجة نجل الأولى، و"شيماء. خ. م. م"، 29 عامًا، ربة منزل، زوجة نجل الأولى، "هنا. م. ا. ق"، عامان، نجلة الثالثة، و"جنا. م. ا. ق"، عامان، نجلة الثالثة، وجميعهم يقيمون دائرة مركز طما، مصابين بحالة إعياء وقيئ مستمر، إدعاء تناول طعام فاسد.

وبسؤال المصابات من الأولى والثانية والثالثة، قرروا حدوث إصابتهم عقب تناولهم طعامًا منزليًا فاسدًا ونفوا الشبهة الجنائية.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وجرى إخطار  النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

كان قد أصيب 7 أشخاص من أسرة واحدة بمركز أخميم، بحالة تسمم غذائي عقب تناولهم وجبة فاسدة بالمنزل، وتم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مدير أمن سوهاج، إخطارا من اللواء محمد زين مدير المباحث الجنائية، يفيد وصول كلا من ( ع . أ 66 عاما ) بالمعاش، وزوجته ( ص . خ 60 عاما ) ربة منزل، وزوجتى نجلى الأول ( أ . م 27 عاما ) ربة منزل، و ( م . ح 35 عاما ) ربة منزل، وأحفاد الأول الأطفال ( ع . ع 12 عاما ) تلميذ، وشقيقتيه ( و . ع 4 أعوام )، و ( م . ع 3 أعوام )، إلى مستشفى أخميم المركزى، مصابين بحالة إعياء وقىء مستمر ادعاء تناول طعام فاسد.
وبالانتقال والفحص، وسؤال الأول حتى الرابعة، قرروا حدوث إصابتهم عقب تناولهم طعاما منزليا فاسدا، وتم إخطار النيابة لمباشرة التحقيق.

أمن طعام طفلة تسمم تحقيق

رئيس التحرير

وائل لطفي

دروس المشير طنطاوى

الأكثر قراءة

لينك نتيجة الثانوية الأزهرية 2021 بوابة الأزهر بالدرجات نتيجة الدور الثاني

بعد التنازل.. إخلاء سبيل السائق المتهم بدهس إمام مسجد الأرقم بمدينة نصر

أول رد فعل من الزمالك على خسارة الأهلي السوبر أمام طلائع الجيش

انخفاض فى درجات الحرارة.. «الأرصاد» توضح حالة الطقس خلال الـ5 أيام المقبلة

الآن لينك موقع تسجيل لقاح كورونا التابع لوزارة الصحة والسكان المصرية 2021

نشاط الرئيس السيسي ورحيل المشير طنطاوي يتصدران اهتمامات صحف القاهرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

الرجل الذى عبر بنا مرتين

ماجد حبته

روسيا تهزم عمالقة التكنولوجيا

القس. رفعت فكرى

الانتقام المدمر!!

د. داليا مجدي عبدالغني

ألقاب بجرّة قلم

لواء. محسن الفحام

من حقوق الإنسان.. إلى التنمية البشرية

محمود خليل

«الحلاقة».. من زمن «شوشة الجنة» إلى فتاوى «المتشبهين والمتشبهات»

حسين دعسة

عودة طالبان وأزمة الإسلام السياسى فى العالم العربى

د.أحمد الخميسى

وجهة نظر فى جدل عابر

صور

طلائع الجيش بطلا لكأس السوبر على حساب الأهلي لأول مرة في تاريخه

مباراة الأهلي وطلائع الجيش في السوبر المصري

حديقة مش كلها قطط وكلاب

محطة تل أبيب

المزيد

بعد تأجيل المساعدات المالية.. أزمة بين إسرائيل وأمريكا بسبب القبة الحديدية

عملية نهاريا.. مركبة تدهس شرطيين إسرائيليين ومصرع أحدهما.. ما القصة؟

«بايدن»: حل الدولتين هو الطريق الأفضل لحل الأزمة بين الفلسطينيين والإسرائيليين