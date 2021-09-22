قمر الحصادين.. ظاهرة فلكية نادرة تشهدها سماء اليوم

قالت المديرية العامة للأرصاد في سوريا إن العالم سيشهد مساء اليوم الأربعاء ظاهرة فلكية مميزة اسمها "قمر الحصادين" يكون القمر فيها بطور تمام البدر.

وأوضحت المديرية أن القمر يكون في حالة "سطوع مميزة عن المعتاد طوال الليل لوجوده في منطقة الحضيض مع الأرض بالنسبة لمداره، حيث يشرق القمر مع غروب شمس الثلاثاء، ويستمر في سماء سوريا حتى شروق يوم الأربعاء 22 سبتمبر 2021م" بما يقارب 11 ساعة و23 دقيقة، وأنه يمكث في القبة السماوية ليل الأربعاء صباح الخميس ما يقارب 12 ساعة.

وأضافت المديرية أن ظاهرة "قمر الحصادين" تحدث عندما يكون الشهر القمري في طور البدر وخلال فترة الاعتدال الخريفي التي تبدأ في سوريا مساء الأربعاء 22 سبتمبر 2021م، وتتزامن مع موسم حصاد المزارعين في العالم، إذ يتمكنون من مواصلة الحصاد طوال الليل لأن ضوء القمر يكون قويا خلال هاتين الليلتين.

وأشارت إلى أن تلك الظاهرة "فرصة جميلة للتصوير الليلي تحت إضاءة القمر ليلا ومتابعة الأحداث الفلكية".

وتؤثر صراعات النوم بانتظام على الكثير منا، بسبب ضغوط الحياة اليومية والعمل، والتي تساهم بشكل كبير في زيادة فرص الإصابة بالإجهاد والتوتر.

كشفت دراسة جديدة أن القمر قد يكون هو المسئول عن هذه المشكلات الخاصة بالأرق، خاصة بين الرجال، وفقًا لما ذكره موقع صحيفة "ديلي ميل" البريطاني.

خلال الدراسة، راقب باحثون في جامعة "أوبسالا" في السويد النوم بين الرجال والنساء على جانبي الدورة القمرية، حيث تم تقييم أكثر من 800 مشارك أثناء نومهم، عندما تتزايد كمية الإضاءة على القمر، أو عندما تصبح الإضاءة أقل.

ووجد الباحثون أن كلاً من الرجال والنساء كانوا ينامون بشكل أسوأ خلال القمر الذي يضئ أكبر، أكثر من نومه في الأوقات الأخرى.

وأشار الباحثون، انه من المحتمل أن تستجيب أدمغة البشر لضوء القمر عندما تتزايد إضاءة القمر بإبقائنا مستيقظين، الأمر الذي يزيد من فرص الإصابة بقلة النوم.

كما يشير بحث سابق إلى أن هذا قد يكون أكثر وضوحًا عند الرجال لأن أدمغة الذكور أكثر استجابة للضوء المحيط مقارنة بأدمغة الإناث.