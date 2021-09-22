الأربعاء 22 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

غلق وإنذار 79 منشأة صحية فى حملة بالمنوفية

غلق وتشميع منشأة
غلق وتشميع منشأة

قامت إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بالمنوفية بقيادة الدكتورة شيرين مسعد، وبالتعاون المشترك مع دكتور أحمد عبدربه من إدارة التفتيش الصيدلي بالمديرية، بالمرور على ١١٦ منشأة خلال يوم واحد فقط، وكان المطابق منها ٣٧ منشأة وتم انذار ٤٧ منشأة، كما تم تنفيذ غلق ٩ منشآت وتم استصدار قرار غلق لـ٢٣ منشاة.

وقامت مديرية الصحة، بتكليف من هيئة الرقابة الإدارية، بالمرور على ١٣ منشأة طبية خاصة على مستوى قريتي البتانون وشنوان شبين الكوم، وتم إنذار ٦ منشآت، واستصدار قرار غلق لـ٧ منشآت، وتم تحرير محضر أمن دولة طوارئ لمركز علاج طبيعي يعمل بدون ترخيص وبه الكثير من الأدوية غير المسجلة بقطاع الصيدلة ومهربة وتم تحريزها عن طريق إدارة الصيدلة.

وأشارت الدكتورة شيرين إلى أن فريق العلاج الحر بالمحافظة يهيب بأصحاب المنشآت الطبية الخاصة الالتزام بالمعايير المتعارف عليها والخاصة بالجودة ومكافحة العدوى، حفاظا على حياة المواطنين وتماشيا مع رؤية مصر والقيادة السياسية نحو حياة كريمة للمواطنين.

ومن جانبه، تقدم وكيل الوزارة بالشكر والتقدير لأعضاء إدارة العلاج الحر على مجهوداتهم في الحملات الموسعة خلال الأيام السابقة، مؤكدًا على استمرارية الحملات المكثفة للإدارات الفنية الرقابية بالمديرية على مختلف المنشآت بالمحافظة، وعدم التهاون في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال أى مخالفات تمس صحة وسلامة المواطنين.

تعاون محافظة المنوفية التزام العلاج المرور مستوى

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وائل لطفي

دروس المشير طنطاوى

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