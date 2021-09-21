الأربعاء 22 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

صور

طلائع الجيش بطلا لكأس السوبر على حساب الأهلي لأول مرة في تاريخه

الأهلي وطلائع الجيش
الأهلي وطلائع الجيش في السوبر المصري

الأهلي وطلائع الجيش في السوبر المصري

الأهلي وطلائع الجيش في السوبر المصري
الأهلي وطلائع الجيش في السوبر المصري
الأهلي وطلائع الجيش في السوبر المصري
الأهلي وطلائع الجيش في السوبر المصري
الأهلي وطلائع الجيش في السوبر المصري
الأهلي وطلائع الجيش في السوبر المصري
الأهلي وطلائع الجيش في السوبر المصري
الأهلي وطلائع الجيش في السوبر المصري
الأهلي وطلائع الجيش في السوبر المصري
الأهلي وطلائع الجيش في السوبر المصري
الأهلي وطلائع الجيش في السوبر المصري
الأهلي وطلائع الجيش في السوبر المصري
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