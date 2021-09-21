طلائع الجيش بطلا لكأس السوبر على حساب الأهلي لأول مرة في تاريخه الثلاثاء 21/سبتمبر/2021 - 11:29 م 9/21/2021 11:29:15 PM الأهلي وطلائع الجيش في السوبر المصري تصوير: أحمد حسن شارك طباعة الأهلي وطلائع الجيش في السوبر المصري الأهلي وطلائع الجيش في السوبر المصري الأهلي وطلائع الجيش في السوبر المصري الأهلي وطلائع الجيش في السوبر المصري الأهلي وطلائع الجيش في السوبر المصري الأهلي وطلائع الجيش في السوبر المصري الأهلي وطلائع الجيش في السوبر المصري 242457089_1464500257267989_3267368331706942394_n 242328747_244984590884683_449018196055713969_n 242512761_2919193591669338_974737407273243611_n 242615978_345444210660533_3117412846656824707_n 242432834_628082194881219_9077376448555105260_n 242486741_3063457990577871_1696519553151051748_n 242394830_3003527843255915_5688209740535246922_n 242425351_956168974932970_491943163690937111_n 242601601_2148405135316941_8449429423357808302_n 242624874_398539281902051_8649920557785479579_n 242398014_407861770688345_3304436125902550980_n 242499426_869326783956805_2711237907402678832_n 242441763_1222837214898315_8094576862395801465_n 242674015_442368073869043_7194714536853869923_n 242705319_150071210653969_5363920222565668661_n 242447715_156546759980227_5886724733241367958_n 242385848_1023966021692347_1020343879651606358_n شارك طباعة