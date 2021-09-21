الثلاثاء 21 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

البرهان يزور سلاح المدرعات ويشكر الضباط والجنود

عبد الفتاح البرهان
عبد الفتاح البرهان

زار الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، اليوم الثلاثاء، سلاح المدرعات في منطقة الشجرة (جنوب الخرطوم).

وذكرت وكالة السودان للأنباء "سونا": أن الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، حيا الضباط والجنود وشكرهم على حكمتهم في التعامل مع الأحداث، في إشارة إلى محاولة الانقلاب الفاشلة.

وأكد الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، "وحدة وإصطفاف القوات النظامية مع الشعب لحماية الفترة الإنتقالية والتحول الديمقراطى بالبلاد، وأن كل وحدات القوات المسلحة متوحدة خلف هذا الهدف".

ودعا الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، القوى السياسية إلى الوحدة والتماسك عبر المبادرات المطروحة من أجل بناء السودان.

وتابع الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان إلى أن عملية بناء الوطن وحمايته أمنه وإستقراره مسؤولية مشتركة بين العسكريين والمدنيين ومن خلفهم الشعب السوداني.

وقال الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، مخاطبا الضباط والجنود بمنطقة الشجرة :"أنتم حراس الإنتقال الديمقراطي بالبلاد، حتى تسليم السلطة الي القوي الوطنية التى ينتخبها الشعب".

وكان الناطق باسم الحكومة السودانية، حمزة بلول الأمير، أعلن في وقت سابق أنه "تمت السيطرة، فجر اليوم الثلاثاء، على محاولة انقلابية فاشلة قام بها مجموعة من ضباط القوات المسلحة من فلول النظام البائد".

هذا وأكد رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، أن لجنة خاصة ستصدر قرارات سريعة لتفكيك نظام الثلاثين من يونيو (نظام الرئيس السابق عمر حسن البشير).

وأوضح الجيش السوداني في بيان أنه ألقى القبض على معظم المتورطين، موضحا أن عددهم 21 ضابطا في سلاح المدرعات.

كما أشار إلى أن البحث لا يزال جاريا عن بقية المتورطين، مؤكدا في الوقت عينه أنه تمت استعادة كافة المواقع التي سيطر عليها الانقلابيون فجرا.

عبد الفتاح البرهان السودان المدرعات منطقة الشجرة الخرطوم

رئيس التحرير

وائل لطفي

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