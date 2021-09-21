الثلاثاء 21 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تغريم مرتضى منصور 200 ألف جنيه بتهمة سب وقذف هاني العتال

مرتضي منصور
مرتضي منصور

أصدرت محكمة شمال الجيزة الابتدائية، اليوم الثلاثاء، حكمها في القضيتين رقمي 414، 415 لسنة 2020 تعويضات بأن ألزمت مرتضى منصور رئيس النادي الزمالك الأسبق بدفع مبلغ 200 ألف جنيه كتعويض عن بعض وقائع السب والقذف.

وقالت المحكمة في منطوق حكمها اليوم الثلاثاء الموافق 21 سبتمبر 2021 أصدرت محكمة شمال الجيزة الابتدائية، الدائرة 12 تعويضات حكمها في القضيتين رقمي 414، 415 لسنة 2020 تعويضات إلزام السيد مرتضى أحمد منصور بأن يؤدي للسيد هاني مجدي حجاج وشهرته هاني العتال، نائب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك للألعاب الرياضية مبلغ وقدره 200000 جنيه ( مائتي ألف جنيه، تعويضه مدنيا عن بعض وقائع وعبارات السب والقذف الموجه من المذكور للسيد هاني العتال وأسرته.

وفي شهر يوليو الماضي، غرمت محكمة الهرم مرتضى منصور في دعويين منفصلتين بـ10 آلاف جنيه لكل دعوى، وتعويضًا مدنيًا مؤقتًا 501 جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت، وألزمته بالمصاريف ومبلغ خمسين جنيهًا أتعاب المحاماة.

محكمة شمال الجيزة الابتدائية مرتضى منصور رئيس النادي الزمالك الأسبق هاني العتال تعويضات تعويض

رئيس التحرير

وائل لطفي

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تغريم مرتضى منصور 200 ألف جنيه بتهمة سب وقذف هاني العتال

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