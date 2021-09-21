مفيد شهاب ناعيًا المشير طنطاوي: «كان رمزًا بارزًا من رموز العسكرية»

نعى الدكتور مفيد شهاب، وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير الشئون القانونية والمجالس النيابية الأسبق، المشير محمد حسين طنطاوي، الذي وافته المنية صباح اليوم.

وقال "شهاب" في بيان له: فقدت مصر برحيله قائدًا عسكريًا متميزًا؛ سيسجل اسمه بكل الاحترام والتقدير في تاريخ مصر الحديث.. فقد كان رمزاً بارزاً من رموز العسكرية المصرية وكان أحد قادتها الكبار وواحداً من أبطال نصر أكتوبر العظيم.

وأضاف: لقد تزاملت معه كعضوين في الحكومة- لسنوات طويلة- وأشهد أنني لم أكن أسمع منه؛ ولا أرى في أي من مواقفه أو تصرفاته؛ إلا كل ما هو حق: يعلي المصلحة العليا للوطن ويحقق الخير للمواطنين؛ دون أي دافع شخصي أو مصلحة ذاتية.

وتابع: كان وهو وزير للدفاع لعدة سنوات- محل إعزاز كل الجنود والضباط؛ نموذجًا فريدًا في الانضباط العسكري؛ والجدية؛ والاتقان في الأداء. وحقق طفرات ملموسة في تطوير وتحديث قواتنا المسلحة بكل فروعها.

واستطرد: ولا يمكن لأي مواطن مصري أو عربي أن ينسى دوره العظيم أثناء فترة رئاسته للمجلس العسكري- بعد أحداث يناير ‎2011- عندما تصدى بقوة وشجاعة وحكمة ضد ما كان يدبر لمصرنا- من الداخل والخارج- من تخريب وتدمير وهدم لمؤسسات الدولة.. ونجح في الحفاظ على سلامة الوطن ووحدته؛ وتحقيق أمنه واستقراره؛ الأمر الذي مهد لكل جهود الإصلاح والتنمية.

واختتم: كان المشير طنطاوي يعتز بعسكريته؛ وبقواتنا المسلحة؛ بكل جنودها وضباطها ‏ فبادله الجميع حبًا بحب؛ وتقديرًا بتقدير.. ولن ينسى شعب مصر أبداً وطنية هذا الرجل؛ ولا إخلاصه وتفانيه في أداء الواجب؛ ولا مواقفه وتضحياته.