طوكيو تسجل 253 حالة إصابة جديدة بكورونا

سجلت حكومة العاصمة اليابانية، طوكيو، اليوم الثلاثاء، 253 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، بانخفاض 49 حالة مقارنة بأمس الاثنين ، وبانخفاض 751 حالة مقارنة بيوم الثلاثاء من الأسبوع الماضي، بحسب ما أوردته صحيفة "جابان توداي" اليابانية في عددها الصادر اليوم.

وتعد هذه أدنى حصيلة إصابات يومية تسجلها طوكيو منذ 21 يونيو الماضي.

وبلغت الإصابات بالنسبة لمن هم فى العشرينات من عمرهم (87 حالة) وفي الثلاثينات (53) حالة)، بينما كانت هناك 37 حالة تحت 20 عاما.

ويبلغ عدد المصابين، الذين يتلقون العلاج في المستشفيات بسبب إصابتهم بأعراض شديدة في طوكيو 152 شخصا ، بانخفاض 17 حالة ، عما تم تسجيله أمس الاثنين ، بحسب مسؤولي قطاع الصحة، أما على مستوى البلاد، فيبلغ الرقم 1429، بانخفاض 25 حالة، مقارنة بأمس الاثنين .