«عبور جديد».. الرئيس السيسي يشهد فيلمًا تسجيليًا حول جهود التنمية

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، فيلمًا تسجيليًا من إنتاج إدارة الشؤون المعنوية بعنوان "عبور جديد"، يتناول جهود التنمية في كافة محافظات مصر.

واستعرض الفيلم مقتطفات من أقوال سابقة للرئيس السيسي يحث فيها على العمل وبذل الجهد ومواصلة الليل بالنهار للعبور به آمنًا.

ولفت الفيلم إلى العبور الجديد، في إشارة إلى منظومة الأنفاق التى تم تشييدها على غرار نفقين في الإسماعيلية واثنين آخرين في شرق بورسعيد وهى شرايين تنموية حققت السيولة المرورية وربطت سيناء بالوادي والدلتا واختصرت زمن عبور القناة، بدلا من انتظار الشاحنات والمركبات على المعديات.

ونوه بأن أنفاق قناة السويس تعد مسيرة أمل ورحلة عمل لا تنتهي، مستعرضا مراحل إنشاء نفق الشهيد أحمد حمدي، مبينا أن تصميمه يتكون من حارتين مروريتين باتجاه واحد بطول 4 آلاف 250 مترا وبعمق 70 مترا من سطح الأرض و 53 مترا من عمق القناة، وتجهيزه بأحدث أنظمة التهوية ومنظومة متكاملة لإطفاء الحرائق وكاميرات المراقبة وغرفة لإدارة الأزمات وشاشات عرض ورادارات وغيرها من البوابات الأمنية وسور بطول 20 كيلو مترا مزودة بأبراج للمراقبة.

وأشار إلى أن نفق الشهيد أحمد حمدي الشمالي سيكون حلقة جديدة للربط القادم من طريق القنطرة شرق إلى رأس سدر و طريق النفق شرم الشيخ والذى يمتد بطول 342 كم ، وشبكة الطرق الجديدة بوسط وجنوب سيناء وربطها بالوادي والدلتا.

وأوضح أنه تم إنشاء طريق النفق في غرب القناة وهو طريق مزدوج بطول 24 كم وعرض 76 مترا، وكذا طريق جنيفة بطول 120 كم وعرض 26 مترا، علاوة على طريق الإسماعيلية العوجة بطول 221 مترا وعرض 25 مترا لربط شرق سيناء بغربها.

وأكد أن التنمية في سيناء امتدت إليها أيدي التنمية في كافة المجالات على خلفية تطوير المنظومة الصحية حيث تم إنشاء مستشفى سانت كاترين بطاقة 21 سريرا وعيادات وأقسام متخصصة، و5 وحدات صحية جديدة برأس سدر وأبو زنيمة والطور وشرم الشيخ، وتطوير شامل لإحدى عشر وحدة صحية ومراكز طبية بمدن جنوب سيناء.