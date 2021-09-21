الثلاثاء 21 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

سايبم توقع اتفاقا لتأسيس شركة جديدة مع أرامكو السعودية

أرامكو السعودية
أرامكو السعودية

قالت مجموعة خدمات الطاقة الإيطالية سايبم إنها وقعت اتفاقا مع أرامكو السعودية لبحث تأسيس شركة للقيام بأعمال الهندسة والبناء في السعودية.

وقالت سايبم في بيان إن الشركة الجديدة ستضطلع بأعمال الهندسة والبناء في قطاع الطاقة والبنية التحتية الصناعية.

ويأتي الاتفاق الموقع في السابع من سبتمبر في إطار برنامج نماءات للاستثمارات الصناعية الذي تتبناه أرامكو السعودية.

وارتفعت أسعار النفط اليوم الثلاثاء، إذ أشار محللون إلى مؤشرات على شح في الإمدادات الأمريكية، لتنهي سلسلة خسائر استمرت لأيام في الوقت الذي لا يزال يطارد فيه الأسواق العالمية شبح التأثير المحتمل على الاقتصاد الصيني جراء أزمة مجموعة العقارات المثقلة بالديون تشاينا إيفرجراند.

وارتفع خام برنت 95 سنتا بما يعادل 1.3 بالمئة إلى 74.87 دولار للبرميل بحلول الساعة 0645 بتوقيت جرينتش، وذلك بعد أن هبط بنحو اثنين بالمئة أمس الاثنين. 

وارتفعت عقد خام غرب تكساس الوسيط الذي يحل أجله في وقت لاحق من اليوم 91 سنتا أو 1.3 بالمئة إلى 71.20 دولار بعد انخفاضه 2.3 بالمئة في الجلسة السابقة.

لا يزال المستثمرون في مختلف الأصول المالية متأثرين بالتداعيات الناجمة عن إيفرجراند المثقلة بالديون والتهديد بهزة أوسع نطاقا في السوق على المدى الطويل.

وقال إدوارد مويا كبير محللي الأسواق في أواندا "مشاكل إيفرجراند تهدد التوقعات بالنسبة لثاني أكبر اقتصاد في العالم وتجعل بعض المستثمرين يتساءلون عن توقعات النمو في الصين وما إذا كان من الاستثمار هناك آمنا".

و في حين تضغط على الأسواق وجهة النظر هذه عن حالة الاقتصاد الصيني، من المتوقع أيضا أن يبدأ مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي في تشديد السياسة النقدية، وهو ما من المرجح أن يجعل المستثمرين أكثر حذرا حيال الأصول مرتفعة المخاطر مثل النفط.

الطاقة الإيطالية السعودية ارامكو قطاع الطاقة ارامكو السعودية

رئيس التحرير

وائل لطفي

استحضار روح الإمام

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