الثلاثاء 21 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

جمارك مطار القاهرة تحبط تهريب مليون و500 ألف ريال سعودي

مطار القاهرة
مطار القاهرة

تمكنت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي، اليوم الثلاثاء، من ضبط راكب مصري بحوزته مليون و500 ألف ريال سعودي، بالمخالفة لقانون البنك المركزى بشأن انتقال النقد مع المسافرين.

البداية، أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب الطائرة السعودية القادمة من الرياض، استوقف محمود محمد سعيد رئيس القسم المعين على لجنة الخط الأخضر أحد الركاب أثناء محاولته الخروج مسرعا من اللجنة الجمركية والذي أنكر حوزته لما يجب الإفصاح عنه أو ما يستحق عنه ضرائب ورسوم جمركية أو عملات ونقد.

وبوضع حقائب الراكب للتفتيش على جهاز الفحص بالأشعة وجدت هواتف محمولة، و بتفتيش حقائب الراكب يدويا فوجد أن الهواتف مستعملة وفي حدود المسموح، ولكن تلاحظ ارتباك الراكب ومحاولة إبعاد الحقيبة "الهاندباج" التي بيده وبتفتيشها وجد "كيس بلاستيك" في القاع مغلق بلاصق بداخله عملات نقد من الريال السعودي داخل لفافات ورقية.

وتبين وجود مبلغ مليون و500 ريال سعودي، بالمخالفة لقانون النقد والذي يسمح للراكب باصطحاب 10 آلاف دولار أو ما يعادلها من العملات الأجنبية الأخرى.

تم تحرير محضر ضبط جمركي ضد الراكب بعد إعطاؤه 37 ألف وخمسمائة ريال، وهو ما يوازي 10 آلاف دولار المقرر له قانونا بدون إفصاح، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.

مليون ريال سعودي مطار القاهرة تهريب راكب مصرى سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي هواتف محمولة

رئيس التحرير

وائل لطفي

استحضار روح الإمام

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