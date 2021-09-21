«فايزر»: لقاحنا المضاد لكورونا فعال للأطفال بين 5 و11 عاما

قالت شركة "فايزر" الأمريكية، إن لقاحها المضاد لكورونا ثبتت فعاليته مع الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و11 عاما.

وأضافت الشركة في بيان أنها ستسعى إلى الحصول على موافقة الولايات المتحدة على استخدام اللقاح مع هذه الفئة العمرية قريبا، في خطوة رئيسية نحو بدء حملات لتطعيم الصغار.

وقال الدكتور بيل غروبر، نائب رئيس "فايزر"، إن الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و11 عاما، تطورت لديهم، بعد الجرعة الثانية، مستويات من الأجسام المضادة لمكافحة فيروس كورونا تعادل قوة الأجسام المضادة التي تكونت لدى المراهقين والشباب الذين يحقنون بالجرعة العادية.

وبحسب غروبر، فإن جرعة الأطفال ثبت أنها آمنة، مع ظهور أعراض جانبية مؤقتة مماثلة أو أقل - مثل التهاب الذراعين أو الحمى أو الألم - من التي يعاني منها المراهقون.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد-19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.





وأعلنت منظمة الصحة العالمية اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية وحالة طوارئ الصحة العامة محل الاهتمام الدولي، ووجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الست التابعة لمنظمة الصحة العالمية.



وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.



ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة مثل ذات الرئة الشديدة والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة "ARDS" قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، وصدمات إنتانية، وجلطات دموية.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.