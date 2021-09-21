الثلاثاء 21 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

ضبط محاولة تهريب كمية من المستلزمات الطبية بمطار الغردقة الدولى

الضبطية
الضبطية

تمكن رجال جمارك مطار الغردقة الدولى برئاسة هشام شرارة، من ضبط محاولة تهريب كمية من المستلزمات الطبية بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وتعديلاتة وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.


 
كان ذلك أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طيران رقم Qs 1240 القادمة من مطار براغ الدولي اشتبه أحمد محمد فايد فى راكب تشيكى أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية.

 

وبسؤاله عما إذا كان يحمل معه اية أشياء تستحق سداد ضرائب أو رسوم جمركية أجاب بالنفي.
 
وتم تمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة عمر ناصر تحت اشراف خالد يحيي عثمان رئيس قسم الفحص بالاشعة تلاحظ وجود أشياء معتمة ومتماثلة بحقائب الراكب.

 

وتم تكليف طارق  منصور إشراف عاصم عبدالعليم مدير الحركة  بتفتيش امتعة الراكب تفتيشا دقيقا فتبين وجود ١٩٩ عبوة مستلزمات طبية قساطر طبية للقلب والأوعية الدموية مخبأة بين طيات ملابسه داخل الحقيبه بطريقة يصعب الوصول إليه.


وتبلغ التعويضات والغرامات المستحقة ٤٣٠ ألف جنيه، وتم التحريز بلجنة مكونة من بسام يحيي ومحمد فايد   
بحضور وليد زيادة بإدارة الأمن الجمركي.

 

وقرر أحمد القرنشاوي، رئيس الإدارة المركزية لجمارك سفاجا والبحر الأحمر، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 8 لسنة 2021.

 

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.

الضبطية
الضبطية
استيراد لجنة جنيه خالد ضبط المركزى عرف فحص بوابة الاستاذ عرفه تصدير مطار مركز

رئيس التحرير

وائل لطفي

استحضار روح الإمام

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