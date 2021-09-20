كوبا تسجل 60 وفاة و8 آلاف و544 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الكوبية، اليوم الإثنين: تسجيل 8 آلاف و544 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضح الدكتور فرانسيسكو دوران، المدير الوطني لقطاع الأوبئة - في تقريره اليومي: أن إجمالي الإصابات بفيروس "كورونا" في البلاد، ارتفع منذ مارس 2020 إلى 809 آلاف و911 مُصابًا.

كما توفي خلال نفس الفترة 60 شخصًا ليرتفع إجمالي المتوفين إلى 6856، بينما وصل عدد حالات النشطة 40 ألفًا و319 حالة وتجاوز عدد المتعافين من الجائحة في كوبا حاجز الـ755 ألف حالة.