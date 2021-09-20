الإثنين 20 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مجلس الوزراء الكويتي يدين هجوم الحوثي على جازان السعودية

مجلس الوزراء الكويتي
مجلس الوزراء الكويتي

أعرب مجلس الوزراء الكويتي عن إدانة واستنكار دولة الكويت للهجوم الإرهابي الذي شنته مليشيا الحوثي، على مدينة جازان جنوب غرب المملكة العربية السعودية، بصاروخ باليستي وأربع طائرات مسيرة مفخخة والتي تم اعتراضها من قبل قوات الدفاع الجوية السعودية بنجاح.

جاء ذلك خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء الكويت الذي عُقِد بعد ظهر اليوم الإثنين، في قصر السيف، برئاسة الشيخ حمد جابر العلى الصباح، رئيـس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الدفاع بدولة الكويت.

ووفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، في بيانٍ لها مساء اليوم عبر موقعها الإلكتروني، أكد مجلس الوزراء الكويتي مجددًا بأن استمرار هذه المحاولات العدوانية في استهداف المدنيين والأعيان المدنية في المملكة العربية السعودية، يمثل تهديدًا لأمن واستقرار المملكة والمنطقة بشكل عام، كما يعد تحديًا صاخبًا للقوانين والأعراف الدولية، كما يؤكد وقوف دولة الكويت التام مع المملكة العربية السعودية، وتأييدها لكافة الإجراءات التي تتخذها للحفاظ على أمنها وسيادتها.

مجلس الوزراء الكويتي الحوثي السعودية جازان الكويت

رئيس التحرير

وائل لطفي

استحضار روح الإمام

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