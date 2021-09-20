الإثنين 20 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ مطروح يستقبل مدير هيئة الأبنية التعليمية الجديد

محافظ مطروح
محافظ مطروح

استقبل اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الإثنين، بمكتبه المهندس طارق مسعد مدير فرع هيئة الأبنية التعليمية بمطروح مقدما له التهنئة لتوليه مهام عمله الجديد بمطروح. 
وأكد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، خلال لقاءه مع مدير عام هيئة الأبنية التعليمية الجديد على تقديم كافة الدعم للارتقاء بمنظومة التعليم بالمحافظة. 

وكان اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، استقبل بمكتبه في 12 سبتمبر 2021 المهندس حسن سلامة مدير فرع  هيئة الأبنية التعليمية لتكريمه بمناسبة انتهاء  فترة عمله بالمحافظة وانتقاله  للعمل بمحافظة الفيوم.

 وقدم محافظ مطروح الشكر له على ما قدمه من جهد وإخلاص وعمل دؤوب، طوال فترة عمله بالمحافظة متمنيا له التوفيق فى المنصب الجديد.

محافظ مطروح هيئة الأبنية التعليمية منظومة التعليم مطروح الدعم

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