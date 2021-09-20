محافظ مطروح يستقبل مدير هيئة الأبنية التعليمية الجديد

استقبل اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الإثنين، بمكتبه المهندس طارق مسعد مدير فرع هيئة الأبنية التعليمية بمطروح مقدما له التهنئة لتوليه مهام عمله الجديد بمطروح.

وأكد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، خلال لقاءه مع مدير عام هيئة الأبنية التعليمية الجديد على تقديم كافة الدعم للارتقاء بمنظومة التعليم بالمحافظة.

وكان اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، استقبل بمكتبه في 12 سبتمبر 2021 المهندس حسن سلامة مدير فرع هيئة الأبنية التعليمية لتكريمه بمناسبة انتهاء فترة عمله بالمحافظة وانتقاله للعمل بمحافظة الفيوم.

وقدم محافظ مطروح الشكر له على ما قدمه من جهد وإخلاص وعمل دؤوب، طوال فترة عمله بالمحافظة متمنيا له التوفيق فى المنصب الجديد.