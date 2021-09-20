الإثنين 20 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

السعودية تعلن إجراءات جديدة للتحقق من تحصين المقيمين قبل المغادرة

مطار السعودية
مطار السعودية

أصدرت الهيئة العامة للطيران المدني بالمملكة العربية السعودية تعميمًا إلى جميع شركات الطيران العاملة بمطارات المملكة، بما يشمل الطيران الخاص، بشأن إجراءات التحقق من حالة تحصين المقيمين قبل تصعيدهم للطائرة المغادرة إلى المملكة.

ووفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية «واس»، نص التعميم على اعتماد إحدى الوسيلتين للتحقق من أهلية المسافر المقيم، وهما: إما بإبراز حالة التحصين في تطبيق «توكلنا»، أو تقديم تقرير إثبات التحصين في المملكة عبر منصة «قدوم».

وشددت الهيئة على أهمية التعاميم الصادرة، مؤكدة اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين وتحملهم المسئوليات المترتبة على ذلك.

وفي وقتٍ سابق من سبتمبر الجاري، أصدرت الهيئة العامة للطيران المدني، بالسعودية، تعليماتها إلى جميع شركات الطيران العاملة بمطارات المملكة بتحديث آلية وإجراءات دخول القادمين إلى المملكة للمقيمين والزائرين من الدول المسموح القدوم منها وتقليص مدة الحجر المؤسسي.

ووفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية «واس»، تضمنت التعليمات الجديدة، أولًا: القادم غير المحصن والحاصل على جرعة واحدة من اللقاحات المعتمدة في المملكة، على أن يقدم فحصًا بتقنية (PCR) سلبي لعينة أخذت خلال (72) ساعة قبل المغادرة إلى المملكة على أعلى تقدير، وأن تطبق عليه إجراءات الحجر الصحي المؤسسي لمدة خمسة أيام، وأن يتم إجراء فحص كورونا خلال (24) ساعة من الوصول وفحص آخر في اليوم الخامس بعد الوصول.

كما يجب على القادم الالتزام بأوقات فحص كورونا بناءً على ما يظهر له في تطبيق «توكلنا» السعودي في خدمة التسلسل الزمني، وتنتهي مدة الحجر المؤسسي بظهور نتيجة سلبية للفحص.

ثانيًا: القادم الذي استكمل أحد اللقاحات غير المعتمدة في منظمة الصحة العالمية وغير المعتمدة في المملكة أو استكمل أحد اللقاحات المعتمدة في منظمة الصحة العالمية وغير المعتمدة في المملكة، على أن يقدم فحصًا بتقنية (PCR) سلبي لعينة أخذت خلال (72) ساعة قبل المغادرة إلى المملكة على أعلى تقدير، وأن تطبق عليه إجراءات الحجر الصحي المؤسسي لمدة 5 أيام، وأن يتم إجراء فحص كورونا خلال (24) ساعة من الوصول وفحص آخر في اليوم الخامس بعد الوصول (يجب على القادم الالتزام بأوقات فحص كورونا بناء على ما يظهر له في تطبيق "توكلنا" في خدمة التسلسل الزمني)، وتنتهي مدة الحجر المؤسسي بظهور نتيجة سلبية للفحص.

السعودية تحصين المقيمين المغادرة الهيئة العامة للطيران المدني شركات الطيران

رئيس التحرير

وائل لطفي

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