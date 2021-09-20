كلية الصيدلة جامعة المستقبل توفر أقوى برامج تعليمية لطلابها بالتعاون مع جامعات أمريكية وأوروبية

◄ الكلية تمنح برنامج بكالوريوس الصيدلة وفق لائحتين معتمدتين.. ودرجة الماجستير فى 8 برامج.. والدكتوراة فى الصيدلانيات والتكنولوجيا الصيدلية

◄ الجامعة تستعين بخبراء أجانب لتدريس الطلاب.. وتبرم بروتوكولات تعاون محلية ودولية للتدريب العملى لتأهيل طلابها للمنافسة فى سوق العمل العالمى

فى إطار الدور الريادى والتعليم المتميز الذى تقدمه جامعة المستقبل من خلال كلياتها، والذى تعتمد من خلاله على تأهيل وإعداد طلابها وخريجيها على أعلى مستوى لسوق العمل، تحت رعاية مباشرة من الدكتور خالد عزازى رئيس مجلس أمناء جامعة المستقبل، تشهد كلية الصيدلة والصناعات الدوائية تطورا غير مسبوق، إذ تعد واحدة من الكليات العلمية الرائدة، والمعتمدة من أول مرة من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والإعتماد منذ عام 2016، حيث يقبل عليها الطلاب بكثافة نظرا لما تتمتع به الكلية من سمعة أكاديمية محليا ودوليا.

وتتنوع البرامج التعليمية بكلية الصيدلة والصناعات الدوائية بجامعة المستقبل، حيث تشمل أحدث ما توصل إليه البحث العلمى فى مجال الصناعات الدوائية، ليبقي "الدارس" على إطلاع بشكل دائم مع متغيرات السوق ومع أحدث ما يستجد في المجال، كما تقدم الكلية بحرفية عالية باقي المواد النظرية والعلمية مع أفضل طاقم تدريس والذى يقدم المادة العلمية بأحدث الأساليب تطورا، وهو ما أهل كلية الصيدلة والصناعات الدوائية لأن تصبح على مشارف الحصول على الإعتماد الدولى من هيئة ACPE الأمريكية .

وأكد الدكتور هشام عرفات نائب رئيس مجلس أمناء جامعة المستقبل، أن كلية الصيدلة والصناعات الدوائية بجامعة المستقبل، من الكليات الخاصة القليلة التى تمنح برنامج بكالوريوس الصيدلة وفق لائحتين معتمدتين وهم "فارم دى" و "فارم دى كلينيكال" بإشراف جامعة كورك بإيرلندا وجامعة سان جون فيشر بالولايات المتحدة الأمريكية ويتاح للطلاب السفر فى فصل الصيف للتدريب بها.

وأوضح الدكتور هشام عرفات أن الطالب بكلية الصيدلة والصناعات الدوائية يتلقى خدمات تعليمية متميزة من خلال إسهام محاضرين أجانب من جامعة كورك بإيرلندا وجامعة سان جون فيشر بالولايات المتحدة الأمريكية في تدريس بعض مقررات الكلية، مؤكدا أن الكلية تطبق التعليم التجريبى من خلال بروتوكول تعاون مع مؤسسة مستشفى 57357 بدراسة جزء من المقرر العملى فى المستشفى.

الدكتور هشام عرفات

وقال الدكتور عبادة سرحان، رئيس جامعة المستقبل، إنه فى إطار حرص الجامعة على إطلاع طلابها على تجارب علمية وعملية مميزة، وفرت كلية الصيدلة بروتوكولات تعاون عديدة مع مستشفيات ومصانع وشركات أدوية داخل وخارج الجامعة تتيح للطالب قضاء سنة الإمتياز، وأيضا برامج متكاملة للدراسات العليا تشمل 8 برامج ماجستير تغطى كافة التخصصات ودبلوم اليقظة الدوائية وبرنامج دكتوراة الفلسفة مع وجود منح لخريجى الكلية، كما تمنح الكلية درجة الماجستير فى 8 برامج هى :"كيمياء الحيوية، كيمياء دوائية، كيمياء تحليلية، صيدلة اكلينيكية وممارسة الصيدلة، ميكروبيولوجيا ومناعة، صيدلة العقاقير، فارماكولجي وسموم، صيدلانيات وتكنولوجيا صيدلية"، كما تمنح الجامعة درجة الدكتوراة فى الصيدلانيات والتكنولوجيا الصيدلية.

الدكتور عبادة سرحان

وأشار رئيس جامعة المستقبل إلى أنه يوجد بالكلية مصنع تدريبى يقوم بتدريب الطلاب لاكسابهم المهارات المهنية والبحثية من خلال التدريب الصيفى وتحضير المستحضرات الصيدلية مثل المطهرات ومشاريع التخرج بالاضافة الي المعامل البحثية، موضحا أن الطلبة الخريجيين يستفيدون من المصنع التدريبي في قضاء 6 أشهر من سنة التكليف في المصنع التدريبي وباقي الفترة مع كبري مصانع الأدوية التى وقعت مع جامعة المستقبل برتوكولات تعاون وتدريب.