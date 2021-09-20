الإثنين 20 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

أوكرانيا تقرر تمديد الحجر الصحي التكيفي حتى نهاية ديسمبر

كورونا في أوكرانيا
كورونا في أوكرانيا

قرر مجلس الوزراء الأوكراني، اليوم الإثنين، تمديد الحجر الصحي التكيفي وحالة الطوارئ في البلاد حتى 31 ديسمبر المقبل.

من جهته، قال وزير الصحة الأوكراني فيكتور لياشكو، في تصريحات أوردتها وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية، "إن الوضع الوبائي الحالي لفيروس كورونا تحت السيطرة، وذلك رغم تسجيل زيادة في عدد الإصابات الجديدة بكورونا ، ولكن بسبب التلقيح يوجد هامش من الأمان".

وأضاف لياشكو أن نظام الرعاية الصحية مستعد للتعامل مع موجة جديدة من الفيروس ولكن أفضل طريقة لإنقاذ الحياة والصحة هي التطعيم ضد كورونا في أول فرصة.

أعراض الإصابة بكورونا
تتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.
ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة مثل ذات الرئة الشديدة والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة "ARDS" قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، وصدمات إنتانية، وجلطات دموية.
وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

إرشادات منظمة الصحة العالمية
وقالت إن منظمة الصحة العالمية أن اللقاحات توفر أملاً جديداً ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد ويتم الآن تقديم لقاحات كوفيد-19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلداً، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.
وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا وإندونيسيا والمكسيك وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

أوكرانيا الحجر الصحي كييف الصحة الأوكرانية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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