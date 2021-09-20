الإثنين 20 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

بعد إثارته الجدل بزيه النسائي.. من هو الممثل الأمريكي بيلي بورتر؟

بيلي بورتر
بيلي بورتر

حالة من الجدل أثارها الممثل الأمريكي بيلي بورتر، عبر مواقع التواصل الاجتماعي وموقع تبادل الصور والفيديوهات "فيسبوك"، وذلك بسبب إطلالته الغريبة التي طلّ بها على الجمهور وروّاد السوشيال ميديا من خلال حفل توزيع جوائز Emmy في دورته الـ73، الذي أقيم فجر اليوم الإثنين 20 سبتمبر، مع ظهور عدد من نجوم هوليوود بإطلالات غريبة.

وكعادته ظهر المغنى والممثل الأمريكي بيلي بورتر بإطلالة تلفت الأنظار، مع "جمبسوت" أسود وجناحين من نفس اللون، وتزين بعقد كبير.

ويرصد "الدستور" أبرز المعلومات عن "بورتر" في سياق السطور التالية:- 

  • بيلي بورتر هو مغني وممثل أمريكي.
  • بيلي بورتر من مواليد 21 سبتمبر 1969.
  • يبلغ بيلي بورتر من العمر 51 عاما.
  • ولد بيلي بورتر في في بيتسبرج في الولايات المتحدة الأمريكية.
  • حصل على جائزة توني وجائزة جرامي سنة 2013.
  • فاز بيلي بورتر بجائزة توني لأفضل ممثل في مسرحية استعراضية غنائية تحمل اسم Kinky Boots.
  • تزوج بيلي بورتر عام 2017 من آدم سميث.
  • حصل بيلي بورتر على شهادته الجامعية من كلية الفنون في بيتسبرج قسم دراما بجامعة كارنيجي ميلون.

وقال بورتر، الذي رشح لجائزة أفضل ممثل في مسلسل درامي عن دوره في شخصية " Pray Tell "، بفيلم "" Pose، في تصريحه لبرنامج "Live from E!"، إن الزى الأسود المصمم بأكمام طويلة، الذى ارتداه بحفل توزيع جوائز إيمى، من تصميم آشي ، مشيراً إلى إن الزى جعله يبدو مختلفاً عما كان يتوقع، أن يظهر في الحفل.

وقال بيلي بورتر لكارامو براون في برنامج "Live from E!"، أثناء تواجده على السجادة الحمراء، بحفل توزيع جوائز إيمى، إن الزى الذى ارتداه بحفل توزيع جوائز إيمى، أكمامه مزودة بأجنحة، كما أن بورتر ارتدى عقدًا من الألماس والزمرد وأساورًا من الألماس وأقراط مطوية، عند حضوره لحفل جوائز إيمى، أمس، وذكر في تصريحه للبرنامج، أن المجوهرات التي ارتداها يبلغ قيمتها  أكثر من مليون دولار.

الممثل الأمريكي بيلي بورتر الأمريكي بيلي بورتر بيلي بورتر Emmy جوائز حفل توزيع جوائز

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وائل لطفي

حدث فى سبع سنوات

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