الإثنين 20 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

بدء تقديم أوراق الترشح لانتخاب مجلس إدارة جديد لنادي المنيا

بدء تلقي أورق الترشح
بدء تلقي أورق الترشح لأنتخاب مجلس إدارة جديد لنادي المنيا

بدأت لجنة تلقي أوراق الترشح لانتخابات نادي المنيا الرياضي أعمالها، صباح اليوم الاثنين، لتلقي أوراق المرشحين المحتملين، وتستمر أعمال اللجنة بدءاً من اليوم وحتى الأحد القادم 26 سبتمبر من العاشرة صباحا وحتى السادسة مساءً.

و ترأس لجنة تلقي الأوراق وليد فولي مدير عام النادي، و لجنة مشكلة من مديرية الشباب والرياضة، ومسؤولي العضوية بالنادي.

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بدء تلقي أورق الترشح لأنتخاب مجلس إدارة جديد لنادي المنيا

- الأوراق المطلوبة للترشح

 وكان النادي قد أعلن عن الأوراق المطلوبة للترشح، وهي 2 صورة بطاقة الرقم القومي مع الاطلاع على الأصل، و2 صورة المؤهل الدراسي ، و 2 صورة الموقف من التجنيد، أصل صحيفة الحالة الجنائية حديث و صورة منه، و أصل التوكيل الموثق من الشهر العقاري في حالة إنابة المرشح لغيره لتقديم الأوراق للترشيح و صورة ضوئية، وصورة من إيصال السداد لآخر عامين.

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بدء تلقي أورق الترشح لأنتخاب مجلس إدارة جديد لنادي المنيا

- رسوم الترشيح 

وجاءت رسوم الترشيح للمناصب كالتالي، 1000 جنيه للمرشح على مقعد رئيس مجلس الإدار،  1000 جنيه للمرشح على مقعد نائب رئيس مجلس الإدارة، 1000 جنيه للمرشح على مقعد أمين الصندوق،1000 جنيه للمرشح على مقعد فوق السن، و 500 جنيه للمرشح على مقعد تحت السن، على أن يتم سداد تلك الرسوم بخزينة النادي.

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بدء تلقي أورق الترشح لأنتخاب مجلس إدارة جديد لنادي المنيا

جدير بالذكر أن مجلس إدارة النادي الحالي يترأسه المحاسب عاطف عبد الجابر، و  ويضم مجلس الإدارة المستشار أحمد عمر في منصب نائب الرئيس، ومحمود السبيعي أمين الصندوق، وقد أعلنوا عن نيتهم خوض الأنتخابات الجديدة، ويبلغ عدد أعضاء الجمعية العمومية ما يقرب من 6 آلاف و200 عضو. 

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بدء تلقي أورق الترشح لأنتخاب مجلس إدارة جديد لنادي المنيا
نادي المنيا بدء تقديم أوراق الترشح أنتخاب مجلس غدارة جديد وليد فولي المحاسب عاطف عبد الجابر

رئيس التحرير

وائل لطفي

حدث فى سبع سنوات

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