الإثنين 20 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

كرواتيا تسجل 264 إصابة بكورونا.. والإجمالي يتخطى 392 ألفا

كورونا في كرواتيا
كورونا في كرواتيا

سجلت وزارة الصحة الكرواتية، اليوم الاثنين، 264 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19 ) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات إلى 392 ألفا و248 حالة إصابة على مستوى البلاد.

وذكرت الوزارة - في بيان على موقعها الإلكتروني - أن البلاد سجلت في نفس الوقت 1018 حالة شفاء تام من الفيروس، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 376 ألفا و216 حالة، بينما يوجد 695 مريضاً بكوفيد-19 حتى الآن في المستشفيات لتلقى العلاج اللازم، منهم 85 على أجهزة التنفس الصناعي.

كما سجلت السلطات الصحية في كرواتيا 14 حالة وفاة مرتبطة بكوفيد-19 في الساعات الماضية، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 8 آلاف و514 حالة.
 

أعراض الإصابة بكورونا
تتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.
ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة مثل ذات الرئة الشديدة والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة "ARDS" قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، وصدمات إنتانية، وجلطات دموية.
وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

إرشادات منظمة الصحة العالمية
وقالت إن منظمة الصحة العالمية أن اللقاحات توفر أملاً جديداً ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد ويتم الآن تقديم لقاحات كوفيد-19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلداً، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.
وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا وإندونيسيا والمكسيك وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

كورونا كرواتيا زغرب الصحة الكرواتية

رئيس التحرير

وائل لطفي

حدث فى سبع سنوات

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