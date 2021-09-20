وزير الخارجية الروسي يثير الجدل بـ«عشيقته السرية»

أثار وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، الكثير من الجدل، بعد ما تم تداوله بأنه لديه عشيقة سرية.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو جديد لعشيقته الذي يمطرها بهدايا باهظة الثمن وأخذها معه في الطائرات الخاصة لقضاء العطلات، حسبما أفادت وسائل اعلام محلية.

وفي التفاصيل، أفادت تقارير إعلامية، بأن عشيقة لافروف ظهرت في مقطع فيديو Svetlana Polyakova التي ذكر الموقع الاجنبي أنها ممثلة هاوية وصاحبة مطعم، تبدو من ملامحها ومن عمر ابنتها البالغة 26 سنة أن عمرها بأواخر الأربعينات.

وحسب التقرير، ترافق العشيقة لافروف كثيرا في رحلات إلى اجتماعات ومؤتمرات قمة مع قادة العالم، وحصلت على منصب متدن في الوزارة لعلاقتها الحميمة برئيسها" البالع 71 سنة.

أما عن العشيقة، فيزعم IStories أنه حلل سجلات ممتلكات بروسيا وبريطانيا، اكتشف أنها باسمها وأسماء بعض أقاربها، ووجد أن قيمتها حوالي 14 مليون دولار، إضافة لأسطول من سيارات فاخرة، بأكثر من 550 ألفا، وأن دليله لاكتشاف تلك الممتلكات جاء من مصدر لم يكن على البال، هي Polina ابنة العشيقة، فقد استعان بتحليلات لخلفيات صور لها في موقع Instagram قام بها فريق زعيم المعارضة السجين في روسيا، أليكسي نافالني، واستخدم صور قمر صناعي لتحديد موقعها.

وبث مقطع الفيديو الذي ظهر في IStories أيضا، وعرض فيه نتائج تحليله لخلفيات الصور، مع معلومات عن العشيقة، ملخصها أنها استخدمت طائرة لافروف الرسمية في أكثر من 60 مناسبة على مدار 7 سنوات مضت، خصوصا إلى اليابان وسنغافورة ودول بأوروبا الغربية، وأن أقارب لها رافقوها في بعض تلك الرحلات أحيانا" كما قال.

وما إن ظهر التقرير في الموقع الإخباري، وتناقله الإعلام الغربي، إلا وردت ماريا زاخاروفا، المتحدثة باسم لافروف على ما فيه من مزاعم، بقولها: "إن تلك المزاعم من عمل أعداء تسترشدهم أجهزة المخابرات الغربية، والمبتكرون لها لا يخفون هدفهم في الهدم والتدمير.. سلطة لافروف لا تتزعزع" وفق تعبيرها عن المتولي منذ 17 عامًا منصب كبير الدبلوماسيين في روسيا.

ولافروف هو أرميني "بيولوجيا" ولا علاقة له بروسيا، سوى أنه ولد في عاصمتها من أب أرميني وأم من جورجيا.

هاو كبير لصيد السمك ولرياضة تجديف القوارب، كما والعزف على الغيتار، وهو "مدخنة" تشعل يوميا أكثر من 20 سيجارة، وشاعر وكاتب قصائد غنائية شهير، ومتزوج من "ماريا الكسندروفنا" الأب منها لابنة وحيدة، اسمها ايكاتارينا، ولدت قبل 37 سنة بنيويورك، حيث عمل 7 سنوات كرئيس لمستشاري البعثة السوفييتية في الأمم المتحدة.