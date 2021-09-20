ضبط متهمين فى عدة قضايا بحوزتهما مخدر الشابو بسوهاج

تمكن ضباط مباحث مركز شرطة البلينا جنوب محافظة سوهاج من إلقاء القبض على عامل متهم في 5 قضايا متنوعة ما بين سرقة وشروع في قتل وإطلاق أعيرة نارية، وذلك أثناء تواجده بمنزله وضبط عامل أخر بحوزته مواد مخدرة بدائرة المركز.

كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، تلقى بلاغًا من نائبه لقطاع الجنوب يفيد بورود معلومات أكدت صحتها التحريات مفادها تمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة البلينا من تحديد مكان عنصرين خطيرين مطلوبين على ذمة قضايا.

وعلى الفور وبعرض المعلومات على اللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية قرر سرعة ضبط المتهمين تم تشكيل فريق بحث وإعداد عدة أكمنة ثابتة متحركة برئاسة العميد أحمد شوقى زيدان رئيس فرع بحث الجنوب، وتم ضبط عامل ويقيم مركز البلينا السابق اتهامه في "5" قضايا سرقة مبلغ مالي وشروع في سرقة ومشاجرة وإطلاق أعيرة نارية وتبديد، وضبط عامل آخر ويقيم دائرة مركز البلينا والسابق اتهامه في "2" قضية مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية وشروع في خطف وإحراز سلاح وبحوزتهما كمية من مخدر الشابو تزن حوالى 109 جرامات ميزان حساس ومقص معدني ومبلغ 2655 جنيهًا و"2" هاتف محمول بمواجهتهما بما أسفر عنه الضبط اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجارتم تحرير محضرًا بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.