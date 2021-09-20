الإثنين 20 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط متهمين فى عدة قضايا بحوزتهما مخدر الشابو بسوهاج

ضبط متهمين
ضبط متهمين

تمكن ضباط مباحث مركز شرطة البلينا جنوب محافظة سوهاج من إلقاء القبض على عامل متهم في 5 قضايا متنوعة ما بين سرقة وشروع في قتل وإطلاق أعيرة نارية، وذلك أثناء تواجده بمنزله وضبط عامل أخر بحوزته مواد مخدرة بدائرة المركز.

كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، تلقى بلاغًا من نائبه لقطاع الجنوب يفيد بورود معلومات أكدت صحتها التحريات مفادها تمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة البلينا من تحديد مكان عنصرين خطيرين مطلوبين على ذمة قضايا.

وعلى الفور وبعرض المعلومات على اللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية قرر سرعة ضبط المتهمين تم تشكيل فريق بحث وإعداد عدة أكمنة ثابتة متحركة برئاسة العميد أحمد شوقى زيدان رئيس فرع بحث الجنوب، وتم ضبط عامل ويقيم مركز البلينا السابق اتهامه  في "5" قضايا سرقة مبلغ مالي وشروع في سرقة ومشاجرة وإطلاق أعيرة نارية وتبديد، وضبط عامل آخر ويقيم دائرة مركز البلينا والسابق اتهامه في "2" قضية مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية وشروع في خطف وإحراز سلاح وبحوزتهما كمية من مخدر الشابو تزن حوالى 109 جرامات ميزان حساس ومقص معدني ومبلغ 2655 جنيهًا و"2" هاتف محمول بمواجهتهما بما أسفر عنه الضبط اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجارتم تحرير محضرًا بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.

 

 

محافظة سوهاج مدير امن سوهاج

رئيس التحرير

وائل لطفي

حدث فى سبع سنوات

الأكثر قراءة

تراجع كبير فى إيرادات السينما.. و8 أفلام تفشل فى تحقيق مليون جنيه أمس

نضال الشافعى يجرى عملية جراحية ثانية ويطالب جمهوره بالدعاء

الطبيب المتهم فى واقعة «السجود للكلب» يفجر مفاجأة خلال اعترافاته أمام النيابة

أول تعليق من وزير التعليم على تطوع أصحاب المؤهلات العليا للعمل بالمدارس

تعرف على الخدمات المقدمة ضمن المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة

«الملا»: مشروعات تكرير كبرى لسد احتياجات الصعيد من المنتجات البترولية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

وجهة نظر فى جدل عابر

ماجد حبته

التفاتة رئاسية لقوتنا الناعمة

حسين دعسة

نهاية المؤسسات قبل الدولة.. لنتعلم حقيقة أمريكا

جمال-أسعد

خانة الديانة

مؤمن المحمدي

النادى والقبيلة

لواء.حمدى البطران

تاريخ لن ننساه (18).. اغتيال الدكتور فرج فودة

محمد حامد سالم

المسمار النادى فى نعش علاء عبدالهادى.. ردًا على أكاذيب المهزوم وتابعه المحامى العجوز

محمد مرعي

بايدن ومصر ويأس اليسار الأمريكى

صور

حديقة مش كلها قطط وكلاب

تكريم نجوم الفن بمهرجان الدراما العربية

مؤتمر الإعلان عن الجهاز الفنى للمنتخب

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تسجل 30 وفاة و6450 إصابة جديدة بكورونا

وزير خارجية لبنان: إبرام إسرائيل عقود تنقيب في منطقة متنازع عليها يهدد الأمن الإقليمي

نتنياهو يسخر من تصرف لبايدن خلال لقائه مع بينيت فى البيت الأبيض