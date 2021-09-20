ضبط 35 قطعة سلاح وتنفيذ 1401 حكم قضائى بحملة أمنية فى سوهاج

وجهت مديرية أمن سوهاج بإشراف اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، حملة أمنية مكبرة فـي إطار سياسة الوزارة الهادفة بضرورة التواجد الأمني وبث الطمأنينة بين المواطنين لاستعادة ثقتهم في جهاز الشرطة، وتأكيداً علي قدرة الأجهزة الأمنية علي فرض هيبة الدولة وسيادة القانون حيث تم ضبط 35 قطعة سلاح متنوعة وتم تنفيذ 1401 حكم قضائى متنوع وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين والمضبوطات.

جاءت الحملة برئاسة اللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد على العمرى رئيس مباحث المديرية واشترك فيها ضباط إدارات البحث الجنائي والمرور والتموين والمسطحات ووحدات مباحث المراكز والأقسام مدعومة بمجموعات قتالية من إدارة قوات الأمن.

وأسفرت جهود الحملة في مجال الأسلحة النارية والذخائر الغير مرخصة عن ضبط 4 بندقية آلية عيار 7.62×39 وعدد "31" طلقة من ذات العيار و7 بندقية خرطوش عيار 12 و "3" طلقات من ذات العيار و2 طبنجه حلوان عيار 9 "2" خزينة و"21" طلقة من ذات العيار و15 فرد روسى محلى الصنع و3 فرد خرطوش عيار 12 محلي الصنع.

وفي مجال ضبط الأسلحة البيضاء تم ضبط "5" قطعة سلاح أبيض وفي مجال ضبط حالات الاشتباه وتمكن ضباط وحدة الاشتباه من ضبط "18" حكمًا قضائيًا وفي مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ "1401" حكمًا وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة وتم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وجارِ العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.