مستشفيات القطاع العلاجي تتزين للاحتفال باليوم العالمي لسلامة المريض (صور)

نظمت مديرية الشؤون الصحية بالقاهرة احتفالية كبرى في اليوم العالمي لسلامة المريض، حيث تزينت الـ١٩ مستشفى بالمديرية بالورد واللافتات للاحتفالية، تحت شعار"لقاح ڤيروس كورونا آمن، فعال، مجاني"، وهي تعد الاولي من نوعها بمستشفيات القطاع العلاجي، بالمديرية.

تضمنت الاحتفالية محاضرات للأطقم الطبية للتوعية بملف سلامة المريض، والاسس التي يجب اتباعها اثناء التعامل مع الحالات المرضية، بناءا على البروتوكولات الدولية، والاجراءات التي يجب اتباعها للحفاظ على سلامتهم كمقدمي الخدمة الطبية، مما يرفع مستوى الخدمة بوجه عام، ويؤمن مقدميها ومتلقيها بوجه خاص.

مستشفيات القطاع العلاجي

كما تم عمل محاضرات عن احدث البروتوكولات الطبية في التعامل مع حالات الكورونا، واهمية وفعالية اللقاح، والاجراءات السليمة للتسجيل لتلقي اللقاح.

قال الدكتور كريم احمد سلام وكيل المديرية للطب العلاجي، ان الاحتفالية تضمنت لقاءات مع المواطنين داخل وخارج كل المستشفيات، قام بها اعضاء خدمة المواطنين، ولجان الجودة ولجان مكافحة العدوى، وبعض من اطقم الادارات، والاطقم الطبية بالمستشفيات، بالرسالة التي تتضمن التوعية بأهمية تلقي اللقاح، والاجابة على اسئلتهم حول مدى فعالية اللقاح، وسلامته.

ذكر وكيل المديرية للطب العلاجي، انه سوف يعمل على تكرار مثل هذه الفعاليات، التي من شأنها تسليط الضوء على بعض الملفات التي قد لا تحظى بالاهتمام الكافي كملف سلامة المريض، مما يزيد من فرصة تدريب الاطباء عليها، وبخاصة الاطباء الجدد، كما انها تسمح بزيادة شعور الاطباء بالمشاركة في الفعاليات الدولية، وذلك كله من دعائم الانتماء سواءا للمنظومة الصحية، أو للوطن.

مستشفيات القطاع العلاجي

وأكد الدكتور محمد شوقي، رئيس قطاع الصحة بالقاهرة، أنه يقف بمنتهى الحماس والدعم خلف كل الأفكار المبدعة والتي من شأنها رفع كفاءة العمل بصورة عامة، وتقديم مستشفيات المديرية بشكل يليق ويتناسب مع حجم الجهد المبذول.

مستشفيات القطاع العلاجي

وقال رئيس قطاع الصحة بالقاهرة، إن المشاركة في اليوم العالمي لسلامة المريض تحت هذا الشعار، سوف يتيح فرصة كبيرة لزيادة ثقة المواطن في اللقاح، مما يتناسب مع توجه الدولة في الوصول لأكبر عدد ممكن من متلقي اللقاح، لتقليل فرص الاصابة بالفيروس، والوصول بالمجتمع المصري، لمجتمع صحي وآمن، موضحا أن الاطقم الطبية، هي من تقوم بالتوعية بشكل مباشر مما يزيد الثقة في المعلومة المقدمة.