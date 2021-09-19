إنقاذ فتاة وتوفير تأمين اجتماعي: أبرز أنشطة «التضامن» خلال 24 ساعة

أجرت وزارة التضامن الاجتماعي عددًا من الأنشطة على مدار الـ24 ساعة الماضية نستعرضها فى التقرير التالي:

«القباج» توجه بإنقاذ فتاة جامعية تفترش الرصيف بالبحر الأحمر

ووجهت نيفين القباج وزيرة التضامن، فريق التدخل السريع المركزي بإنقاذ فتاة عشرينية جامعية تفترش الرصيف بأحد شوارع محافظة البحر الأحمر، تدعى "ريهام. ر.ح" وتبلغ من العمر ٢٤ عامًا.

«التضامن»: توفير منظومة تأمين اجتماعي كاملة لأبناء دور الرعاية

قال محمود شعبان، مدير عام برنامج الأسرة والطفولة في وزارة التضامن الاجتماعي، إن الوزارة تعمل على توفير منظومة تأمين صحي شامل لكافة أبناء دور الرعاية علي مستوي محافظات الجمهورية، في إطار رعاية الأبناء صحيا واجتماعيا.

وزيرة التضامن تشارك في جلسة حوارية عن الهجرة غير الشرعية

تزور وزيرة التضامن الاجتماعي، غدًا، الإسكندرية، فى إطار توجيهات رئيس الجمهورية باعتبار 2022 عامًا للمجتمع المدنى، حيث تشارك فى جلسة عن دور منظمات العمل الأهلى فى التصدي للهجرة غير الشرعية، بمشاركة اللواء محمد الشريف والسفيرة نائلة جبر رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر والدكتور طلعت عبدالقوى رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية وعضو مجلس النواب.



«التضامن»: دمج 5705 أطفال بلا مأوى ما بين أسرهم والمؤسسات.

التضامن تعلن إجراءات مد الحماية الاجتماعية لأعضاء النقابات الفنية والتشكيلين

قالت ميرفت صابرين، مستشار وزيرة التضامن للحماية الاجتماعية، إنه وفقًا للتكليف الرئاسي في مد الحماية الاجتماعية لأعضاء النقابات الفنية والتشكيلين، قامت الوزارة بالعديد من الإجراءات ومنها صدر قرار وزير التضامن بتشكيل لجنة فنية وقانونية تختص بدراسة الوضع المالي لصندوق معاشات نقابة الفنانين التشكيلين المنشأة بالقانون رقم 83 لسنة 1976، ووضع مقترحات لاستدامة المالية للصندوق، ومراجعة التشريعات المالية المنظمة لعمل النقابات الفنية والتشكيلية.