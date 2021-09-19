تسويق السياحة الثقافية: 40% من الحركة الوافدة للصعيد قادمة من إنجلترا

قال محمد عثمان، رئيس لجنة تسويق السياحه الثقافيه بالاقصر، إن 40% من الحركة السياحية التى تصل إلى الأقصر وأسوان من السوق الإنجليزية، فعودتهم تبشّر بموسم شتوى قوى، خاصة أن هناك تعطشا من قبل السائحين الإنجليز لرؤية الاكتشافات الأثرية الجديدة.

وأضاف عثمان، لـ"الدستور"، أن عودة الأسواق الكبرى لمصر كالسوق الألمانى والإنجليزي والفرنساوي، إضافة إلى السوق الروسي بعد توقفه لمدة 6 سنوات يؤكد أن هناك عودة قوية للسياحة المصرية وسنجنى ثمارها خلال الفترة المقبلة، خاصة أن مصر تنفرد بالموسم الشتوي عن باقى البلدان السياحية المنافسة".

وأشار إلى أن هناك حجوزات من مختلف الأسواق الكبرى للمقاصد السياحية، لافتًا إلى أن هناك من إسبانيا وفرنسا والولايات المتحدة على الأقصر خلال فصل الشتاء المقبل.

يشار إلى أن غرانت شابس، وزير النقل البريطاني، أعلن عبر تغريدات على صفحته الرسمية بتويتر أنه سيتم حذف 8 دول من القائمة الحمراء البريطانية في 22 سبتمبر الجاري، وهى مصر، تركيا، بنغلاديش، جزر المالديف، عمان، باكستان، سريلانكا، وكينيا، قائلا إن المملكة المتحدة لن تطلب بعد الآن اختبارات ما قبل المغادرة للمسافرين الملقحين بالكامل والقادمين من دول ليست على القائمة الحمراء، وذلك اعتبارًا من 4 أكتوبر.