ننشر تشكيل محاكم القضاء الإدارى 2020- 2021 (مستندات)

اعتمدت الجمعية العمومية للمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد حسام الدين، اليوم، بمقر المجلس في الدقي، وبحضور رئيس محكمة القضاء الإداري، الحركة القضائية الجديدة القضاة المحاكم لعام 2020- 2021.

ويأتي انعقاد الجمعية لتوزيع العمل بين القضاة في العام القضائي الجديد، وهي بمثابة الحركة الداخلية للحركة القضائية، أي تسكين كل عضو بمكانه في الدوائر المختلفة بمحكمة القضاء الإداري على مستوى جميع المحافظات المغطاة بدوائر تغطي جميع الاختصاصات.

وروعي في الحركة القضائية زيادة عدد دوائر الضرائب لسرعة الفصل فيها لاستقرار الموازنة العامة للدولة، وإنجاز المتبقي من القضايا الواردة من القضاء المدني، وزيادة عدد دوائر محكمة القضاء الإداري لتصبح 122 دائرة، للانتهاء من القضايا القديمة المتراكمة ولتقليص زمن التقاضي ولتخفيف أعداد المتقاضين، بقاعات المحاكم والحفاظ على التباعد والالتزام بالإجراءات الوقائية المحددة.

- محكمة القضاء الإداري

محكمة القضاء الإداري هي جزء من القسم القضائي لمجلس الدولة المصري. تختص محكمة القضاء الإداري بالفصل في المسائل المنصوص عليها في المادة 10 من قانون مجلس الدولة عدا ما تختص به المحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية كما تختص بالفصل في الطعون التي ترفع إليها عن الأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية، ويكون الطعن من ذوي الشأن، أو من رئيس هيئة مفوضي الدولة، يجوز الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا في الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري أو من المحاكم التأديبية، أما الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري في الطعون المقامة أمامها في أحكام المحاكم الإدارية فلا يجوز الطعن فيها أمام المحكمة الإدارية العليا إلا من رئيس هيئة مفوضي الدولة.

https://drive.google.com/file/d/1tZXQhZbgOFBumY98KFnIEl4y0y2wEIcL/view