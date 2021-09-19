كوبا تسجل 8434 إصابة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الكوبية، اليوم الأحد، عن تسجيل 8 آلاف و434 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضح المدير الوطني لقطاع الأوبئة الدكتور فرانسيسكو دوران، في تقريره اليومي، أن إجمالي الإصابات بكورونا في البلاد، ارتفع منذ بدء تفشي الوباء بكوبا في مارس 2020 إلى 801 ألف و367 مُصابًا.

وأشار إلى وفاة 63 حالة جديدة من تداعيات الإصابة بالفيروس؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 6 آلاف و796 حالة وفاة، وإلى شفاء 7 آلاف و834 حالة، في آخر 24 ساعة، ليرتفع عدد المتعافين من الجائحة في كوبا إلى 754 ألفًا و898 متعافى.

جدير بالذكر أن الولايات المتحدة تتصدر دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

كما تتصدر الولايات المتحدة أيضًا دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

وقالت منظمة الصحة العالمية: إن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات كوفيد- 19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التي تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

وحذرت الصحة العالمية من أن زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا في العديد من دول الشرق الأوسط قد تكون لها عواقب وخيمة، إذ يفاقمها انتشار سلالة دلتا من الفيروس وقلة توافر اللقاحات المضادة له.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.